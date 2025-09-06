İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin daha güvenli ve konforlu bir ortamda eğitim alabilmesi için kent genelinde okul yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Bahçe düzenlemesi, tadilat, bakım ve boyama gibi uygulamalarla okullar yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi.

Dokuz ilçede okullar yenilendi

Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, dokuz ilçedeki okullarda eksikleri tespit ederek çalışmalar yaptı. Beydağ, Tire, Ödemiş, Bayındır, Kiraz, Kınık, Aliağa, Menderes ve Bergama’da bulunan okullarda şu uygulamalar gerçekleştirildi:

Park ve bahçe düzenlemesi

Tamirat ve tadilat işleri

Tuvalet bakım ve onarımları

Okul çevresine çit kurulumu

Atatürk köşesi bakımı

Kütüphane kurulumu

Projeyle eğitimde destek devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, önümüzdeki dönemde de sürdürülecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için de okul aile birliklerine farklı destekler sağlanacak.

Okul aile birlikleri, bizvariz.izmir.bel.tr adresinden “Destek Al” bölümünü seçerek şu desteklerden yararlanabilecek:

Farkındalık eğitimleri

Hijyen setleri

Kırtasiye malzemeleri

Kültür ve sanat etkinlikleri

Spor malzemeleri