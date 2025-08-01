İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarından etkilenen Ödemiş’in kırsal mahallelerinde üreticilere su deposu desteği vermeye başladı. Yangında zarar gören çiftçilere dağıtılan su depolarıyla tarım ve hayvancılığın devamlılığı sağlanıyor.



Tarımın devamı için ilk adım Ödemiş’ten

İzmir’in birçok ilçesinde etkili olan orman yangınlarının ardından, özellikle Ödemiş’te tarım alanları ve hayvancılık tesisleri büyük zarar gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi, yangında zarar gören üreticilere yönelik destek çalışmalarına başladı. İlk etapta Ödemiş’teki 16 üreticiye su deposu ulaştırıldı.

“Su depoları tarım için vazgeçilmez”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, “Su depoları çiftçilerimiz için hem sulama hem de temel ihtiyaçlarda kullanılıyor. Yangın sonrası hızlıca hasar tespiti yaptık. Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla önce Ödemiş’te ardından diğer ilçelerde desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Mahalle muhtarları: “Destekler ayağa kaldırıyor”

Ödemiş Karadoğan Mahalle Muhtarı Levent Köymen, “Başkanımız üç kez köyümüze geldi. Fidanlarımız için su deposu hayati. Bu destekler olmasa toparlanmamız çok zor olurdu” diye konuştu. Demircili Mahalle Muhtarı Ülkü Coşkun da, “Su depoları sayesinde hayvanlarımıza su verebiliyoruz. Belediye yangının ilk anından itibaren yanımızdaydı” ifadelerini kullandı.

“Su olmadan tarım olmaz”

Yangında su tankeri yanan çiftçi Mutlu Kara, “Depomuz olmasaydı evi belki de kaybedecektik. Bu yardımlarla yeniden üretime başladık. Su olmadan tarım olmuyor” dedi. Sağdık Sağkal ise, “Arabayla su taşıyarak sulama yapıyorduk. Su depoları olmasa borçla almak zorunda kalacaktık. Büyükşehir bize can suyu oldu” şeklinde konuştu.