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30 Ekim 2020 İzmir depreminde hasar gören C bloğun yıkılmasının ardından bu proje hayata geçirildi. Yeni bina, İzmir halkına kesintisiz ve modern sağlık hizmeti sunmak üzere tasarlandı.

Binanın temelinde 420 ton demir, 2 bin 640 metreküp C35 beton ve 471 adet fore kazık kullanıldı.

Yeni ek hizmet binasında şu birimler yer alacak:

Modern ve tam donanımlı sağlık merkezi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın 7 Ağustos 2024’te temelini attığı yeni bina, bodrum ve zemin kat dahil 7 kattan oluşacak. Yaklaşık 11 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak yapı, depreme dayanıklı özellikleriyle uzun yıllar sağlık hizmeti sunacak.

117 yıllık geçmişe sahip Eşrefpaşa Hastanesi, İzmir’in sağlık altyapısına yeni bir katkı sunmaya hazırlanıyor. Belediye tarafından başlatılan ek hizmet binası inşaatında beşinci kat beton döküm çalışmaları sürerken, yapının 2025 sonunda tamamlanması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Eşrefpaşa Hastanesi ek hizmet binası beşinci kata ulaştı. 549 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen projenin, 2025 yılı sonunda tamamlanarak modern sağlık hizmeti sunması planlanıyor.

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