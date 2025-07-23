İzmir'in Konak ilçesinde zabıta ekiplerinin seyyar satıcılara yönelik denetimi sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan müdahale görüntüleri üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Belediye, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ilgili personelin açığa alındığını duyurdu.



“Büyük üzüntü duyuyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, seyyar satıcılıkla ilgili yürütülen zabıta uygulamaları sırasında meydana gelen görüntüler nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, zabıta personelinin kamu düzeni ve şehir estetiğini sağlama görevini yerine getirirken, hangi sınırlar içinde hareket edeceklerinin yasal mevzuatla belirlendiği vurgulandı.

“Etik ilkelerle bağdaşmıyor”

Olay anına ait görüntülerin incelendiği belirtilen açıklamada, zabıta personelinin görev sınırlarını aşarak fiziksel müdahalede bulunduğu ve bu davranışın belediyenin etik ilkeleriyle bağdaşmadığı kaydedildi.

Soruşturma başlatıldı, personel açığa alındı

Belediye, söz konusu personeller hakkında derhal idari soruşturma başlatıldığını, ilgili zabıta memurlarının açığa alındığını ve zorunlu izne çıkarıldıklarını açıkladı. Disiplin sürecinin titizlikle sürdürüleceği belirtildi.

“İnsan haklarına saygılı hizmet temel prensibimiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının görevlerini hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, insan haklarına saygılı ve vatandaş odaklı bir anlayışla yürütmesinin temel prensipleri olduğunu yineledi.