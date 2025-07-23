Seferihisar’ın Akkum Plajı’nda çevre şenliği renkli anlara sahne oldu

Seferihisar Belediyesi, ilçenin en gözde plajlarından biri olan Akkum Plajı’nda “Mavi Bayrak Töreni” ile birlikte çevre temalı şenlik düzenledi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) yetkililerinin de katılım sağladığı törende, hem Mavi Bayrak teslim edildi hem de çevre duyarlılığını artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Mavi Bayrak, sürdürülebilirliğin simgesi oldu

Törende konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Akkum Plajı’nın yıllardır Seferihisar’ın en çok tercih edilen plajlarından biri olduğunu hatırlattı. Yetişkin, Mavi Bayrak ödülünün yalnızca temizlik değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik, doğa dostu turizm ve çevreye saygı açısından önemli bir gösterge olduğunu vurguladı. Seferihisar’da 10 farklı plajın bu ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Başkan Yetişkin: “Plajlarımızı birlikte korumalıyız”

Başkan Yetişkin, konuşmasında çevre bilincine de dikkat çekerek, bazı vatandaşların plajları ziyaret ettikten sonra geride çöp ve izmarit bıraktığını ifade etti. “Bu plajlar hepimizin. Evinizi nasıl temiz tutuyorsanız doğayı da aynı hassasiyetle koruyun” diyen Yetişkin, iklim krizine dikkat çekerek su tasarrufu kapsamında duş kullanımı konusunda sınırlamaya gidildiğini açıkladı.

Gösteriler ve çevre atölyeleri yoğun ilgi gördü

Tören kapsamında Seferihisar Jimnastik Ekibi, Ürkmez Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi ve Rebeteos dans grubu sahne aldı. Etkinlik boyunca tohum topu atölyeleri, çevre sohbetleri, izmarit toplama etkinliği, yerli tohum dağıtımı, eski kıyafet ve elektronik atık getiren vatandaşlara bez çanta ve matara hediyesi gibi birçok etkinlik düzenlendi. Katılımcılara mısır, limonata ve pamuk şeker ikramında da bulunuldu.

Çevre Muhafızları duyarlılığı artırdı

Seferihisar’ın çocuklardan oluşan gönüllü “Çevre Muhafızları”, etkinlik boyunca çevre temizliğine katıldı ve atölyelerde aktif görev aldı. Doğaya duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sunmayı amaçlayan bu oluşum, çevre şenliğinde büyük takdir topladı.

Belediye çevre bilinci çalışmalarına devam edecek

Seferihisar Belediyesi, yaz sezonu boyunca çevre dostu uygulamalarına ve toplumsal farkındalık projelerine devam edeceğini bildirdi. Belediye yetkilileri, Mavi Bayraklı plajların korunmasında tüm vatandaşların sorumluluk alması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.