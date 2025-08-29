İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Karşıyaka’nın Bostanlı Mahallesi’nde belediyeye ait üç bağımsız bölümün satışına ilişkin ihaleleri sonuçlandırdı. Kapalı ve açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde en yüksek teklifleri veren Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. satışları kazandı. Belediye, üç lojmandan toplamda 40 milyon TL gelir elde edecek.

Gülermak tüm dairelerin sahibi oldu

Encümen kararına göre satışa çıkarılan üç konut da Gülermak tarafından satın alındı. Şirket, farklı metrekarelerdeki daireler için tahmini bedellerin üzerinde teklif sunarak ihaleleri kazandı.

2 Nolu bağımsız bölüm : 2. katta bulunan 174 m² brüt, 124 m² net büyüklüğündeki konut için tahmini bedel 14 milyon 545 bin TL + KDV idi. Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalede Gülermak, 17 milyon TL + KDV teklif vererek daireyi aldı. Şebnem Bursalı 30 Ağustos mesajı yayınladı İçeriği Görüntüle

4 Nolu bağımsız bölüm : 4. katta yer alan 78 m² brüt, 58 m² net büyüklüğündeki konutun tahmini bedeli 7 milyon 545 bin TL + KDV olarak belirlenmişti. Açık artırmada Gülermak, 9 milyon TL + KDV vererek ihaleyi kazandı.

5 Nolu bağımsız bölüm: 4. kat ve çatı katı dubleks şeklindeki 140 m² brüt, 100 m² net büyüklüğündeki daire için tahmini bedel 12 milyon 454 bin TL + KDV olarak açıklanmıştı. Açık artırmada Gülermak, 14 milyon TL + KDV teklif ederek mülkün sahibi oldu.

Daireler boştu, satışlar kesinleşti

Belediye yetkilileri, satışa konu olan üç bağımsız bölümün boş durumda olduğunu ve encümen kararıyla satışların kesinleştiğini açıkladı. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kasasına toplam 40 milyon TL girmiş olacak.

Gülermak’ın İzmir’deki yatırımları dikkat çekiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce de birçok ihalesini kazanan Gülermak, kentte önemli projelere imza atmıştı. Şirket, son olarak Buca Metrosu ihalesini alarak dikkat çekmişti. Karşıyaka Bostanlı’daki konut satışlarıyla birlikte Gülermak, İzmir’deki yatırımlarını genişletmiş oldu.