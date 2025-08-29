İzmir iş dünyası, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıldönümünü yayınladıkları birer mesaj ile kutladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan zaferin önemine vurgu yapan STK Başkanları, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkma mesajı verdiler.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş:

“Büyük gururla kutluyoruz”

Ulusumuzun bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü büyük gururla kutluyoruz. Bu zafer, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki sarsılmaz iradesinin sembolüdür. O gün nasıl ki yokluk içinde büyük bir azimle başarıya ulaşıldıysa, bugün de aynı ruhla Cumhuriyetimizi yüceltmek için çalışıyoruz. Ekonomik kalkınma, üretim ve ihracatta elde edeceğimiz başarılar, bu mirasa sahip çıkmanın en somut göstergeleridir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz:

“30 Ağustos ruhunu geleceğe taşıyacağız”

Tarihten silinmek istenen ulusumuz, 103 yıl önce bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm yokluklara rağmen kazandığı 30 Ağustos Zaferi’yle bağımsızlığını ebediyen ilan etmiştir. Bizlere düşen görev ise, bu emanete sahip çıkmak ve Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmaktır. İş dünyası olarak üretim, istihdam ve ihracatla bu ruhu geleceğe taşımak için çalışmaya devam ediyoruz.

Her fabrikanın bir kale olduğu bilinci ile ülkemizin refahı ve sürdürülebilir kalkınması için atacağımız her adım, bu büyük zaferin mirasına bağlılığımızın bir ifadesi olacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt:

“Bizlere düşen görev mirasa sahip çıkmak”

Milli Kurtuluş Savaşı’mızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran 30 Ağustos’un 103. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içinde kutluyoruz. Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun en güçlü adımıdır. Bugün bizlere düşen görev, bu mirasa sahip çıkarak ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır. Girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi, üretim ve istihdamın artması, ekonomik bağımsızlığımızın en güçlü teminatı olacaktır. Tüm kahramanlarımızı şükran ve minnetle anıyor, Zafer Bayramı’mızı kutluyorum.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner:

“Azim ve cesaretin tarihe geçtiği gün”

Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı Büyük Zafer’in 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Kadınıyla, erkeğiyle tek yürek olarak verilen bu büyük mücadele, milletimizin bağımsızlık inancı ve özgür yaşama kararlılığının simgesidir. 30 Ağustos, Türk kadınının da cephe gerisinde ve önünde gösterdiği fedakârlığın, azim ve cesaretin tarihe geçtiği gündür. Bu vesileyle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı en içten dileklerimle kutluyorum.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten:

“Bu destan kadınların mücadelesine ilham veriyor”

30 Ağustos Zafer Bayramımız, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği, kadın ve erkeğin omuz omuza verdiği büyük bir mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Bu eşsiz zafer, yalnızca geçmişimizin gurur kaynağı değil, aynı zamanda bizlere bugün hâlâ yol gösteren bir güç ve ilham kaynağıdır. İZİKAD olarak bizler, kadınların iş dünyasında, teknolojide, sanatta ve siyasette daha güçlü bir şekilde yer alması, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıması için var gücümüzle çalışıyoruz. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu büyük zaferi mümkün kılan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı:

“Bağımsızlık meşalesi sonsuza dek yanacak”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı, milli birlik ve beraberlik ruhumuzun en güçlü sembolüdür. Bu büyük zafer, bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek yanacağının teminatıdır. Her koşulda bu ışığı korumak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir. Sanayiciler ve iş insanları olarak üretimden ihracata, her alanda ülkemizi güçlendirmek için aynı kararlılıkla çalışıyoruz. Başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, milletimizin bayramını kutluyorum.

KALDER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü:

“Mükemmelliği hedefleyen her adım zafere bağlılığın göstergesi”

30 Ağustos 1922, Cumhuriyet öncesi, laiklik, çağdaşlaşma ve kalkınmanın ilk tohumlarının atıldığı, geleceğe güvenle bakmamıza imkân sağlayan, çok önemli bir askeri zaferdir. Bizler bu sürdürülebilir gelecek, demokrasi ve insan hakları ilkeleri önceliğimize sahip çıkarak, KalDer olarak üzerimize düşen misyonu gerçekleştirme kararlılığındayız. Kamu, özel sektör ve sivil toplumda mükemmelliği hedefleyen her adım, bu şanlı zaferin mirasına olan bağlılığımızın göstergesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık uğruna mücadele veren tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun:

“30 Ağustos Zaferi Atatürk vizyonunun abideleşmiş halidir”

30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği eşsiz cesaretin ve Atatürk’ün vizyonunun abideleşmiş hâlidir. 103 yıl sonra da bu ruhu aynı kararlılıkla yaşatıyoruz. Ekonomik ve sosyal alanda atacağımız her adım, bu mirasın korunmasına hizmet etmektedir. Otomotiv sektöründe, üretim kapasitemiz ve ihracat performansımızla Türkiye’yi küresel pazarlarda daha güçlü kılmak, bu tarihi sorumluluğun bir parçasıdır. Tüm ulusumuzun Zafer Bayramı kutlu olsun.

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya:

“Cumhuriyetin temelleri atan en büyük adım”

103 yıl önce, yok edilmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun simgesidir 30 Ağustos. Bu zafer, Cumhuriyetimizin temellerini atan en büyük adımlardan biridir. Gelecek kuşaklara bırakacağımız en değerli miras, bu mücadele ruhudur. Tekstil ve hazır giyim sektöründe sürdürülebilir üretim, ihracatta markalaşma ve yüksek katma değerli ürünlerle bu ruhu yaşatmaya devam ediyoruz.

Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor, Zafer Bayramı’mızı kutluyorum.

İzmir YMMO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin:

“Milli iradenin zaferidir”

30 Ağustos Zaferi, halkımızın azim ve kararlılıkla neleri başarabileceğinin en güçlü kanıtıdır. 103 yıl önce kazanılan bu zafer, milli iradenin zaferidir. Bizler, aynı inanç ve azimle ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Ekonomik şeffaflık, etik yönetim ve mali disiplinle ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Tüm milletimizin bayramını kutluyorum.

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Korkmaz:

“Gençlere 30 Ağustos bilincini aktarmak görevimiz”

30 Ağustos 1922’de kazanılan zafer, bağımsız, laik ve demokratik Türkiye’nin kıvılcımını ateşlemiştir. 103 yıl sonra bu emanete sahip çıkmak hepimizin görevidir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bu bilinci aktarmak, en önemli sorumluluğumuzdur. Genç girişimcilerin önünü açacak projeler, yenilikçi iş fikirleri ve teknolojik yatırımlar bu ruhun en modern yansımalarıdır. Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.

EGEKOBİDER Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Bilek:

“Bu ruhu iş dünyasında yaşatmaya devam ediyoruz”

30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlık için verdiği mücadelenin taçlandığı gündür. 103. yıl dönümünde, bu ruhu iş dünyasında da yaşatmaya devam ediyoruz. Her alanda sürdürülebilir başarı için bu azim ve kararlılık bize rehber olmaktadır. KOBİ’lerin inovasyon kapasitesini artırmak, üretim ve ihracatta çeşitliliği sağlamak bu zaferin mirasını geleceğe taşımak demektir. Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum.

BPW İzmir Yönetim Başkanı Hayriye Şendinç:

“İkinci yüzyılda daha güçlü bir Türkiye”

103 yıl önce kazanılan 30 Ağustos Zaferi, birlik ve beraberliğimizin en güçlü ifadesidir. Bu zafer, milletimizin istiklaline olan bağlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bizler de bu mirası korumak ve yüceltmek için çalışmayı sürdürüyoruz. İş dünyasının her alanında üretken, yenilikçi ve ihracat odaklı adımlar atarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü bir Türkiye hedefliyoruz. Tüm ulusumuzun Zafer Bayramı kutlu olsun.

BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren:

“Bu büyük zaferin ışığında yol alıyoruz”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü, sanayi ve üretim gücümüzle taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ekonomik zafer, askeri zaferin ardından gelir” sözleri, bugün organize sanayi bölgelerimizin vizyonunu şekillendirmektedir. Üretimden ihracata, teknolojiden istihdama kadar her alanda gösterdiğimiz gayret, bu büyük zaferin ışığında yol almaktadır. OSB’lerimizdeki yatırım, istihdam ve katma değerli üretim hamleleri, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye’yi daha güçlü bir konuma taşıyacaktır.

Bu anlamlı günde, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.

ÇEŞMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Süha Deviren:

“Özgürlük ve bağımsızlık iradesinin tescili”

103 yıl önce kazandığımız 30 Ağustos Zaferi, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletimizin eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık iradesinin tescilidir. Kadınların bu mücadeledeki yeri ve katkısı, bugün toplumsal cinsiyet eşitliğinin en güçlü ilham kaynaklarındandır. Bu ruh, bizlere sadece geçmişi değil, geleceği de şekillendirme gücü vermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.

GGYD Ege Şube Başkanı Ahmet Kiraz:

“Bu mirasa her zaman sahip çıkacağız”

103 yıl önce kazanılan 30 Ağustos Zaferi, genç Cumhuriyetin inşasında en büyük dönüm noktasıdır. Bugün biz genç girişimciler olarak bu mirasa sahip çıkmak, bağımsızlık ruhunu yenilikçilikle, teknolojiyle ve katılımcı yönetişim anlayışıyla geleceğe taşımak zorundayız. Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözü, bizlere yalnızca bir umut değil, aynı zamanda tarihi bir sorumluluk da yüklemektedir. Gençlerin fikirlerinin değer gördüğü, yönetime katıldığı, girişimcilik ekosisteminin desteklendiği bir Türkiye, bu zaferin modern anlamda yaşatılmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı en içten dileklerimle kutluyorum.