İzmir Buz Sporları Salonu, yeni sezon için kapılarını 13 Ekim’de açıyor. Her yaştan İzmirlilerin ücretsiz halk seansları, kurslar ve özel derslerle buz sporlarını deneyimleyebileceği yoğun bir dönem başlıyor.



Ücretsiz halk seansları ve sabit fiyatlı dersler

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda bulunan İzmir Buz Sporları Salonu, yeni sezon kapsamında ücretsiz halk seanslarını sürdürecek. Ücretli seanslarda fiyatlar geçen yılki gibi sabit kalacak. Yurttaşlar seanslara İzmirim Kart veya kredi kartıyla katılabilecek.

Tesis bünyesinde ayrıca özel dersler ve buz pateni kursları da verilecek. “Haydi Kadınlar Projesi” kapsamında, 18–45 yaş arası buz pateni bilmeyen kadınlara ücretsiz eğitimler düzenlenecek. Gençler, çocuklar ve engelli yurttaşlar için de ücretsiz temel eğitim imkânı sunulacak.

Kadınlara, öğrencilere ve engellilere özel seanslar

20 Ekim’de özel dersler başlayacak. Aynı tarihte ön kayıtları alınacak kurslar ise 1 Kasım’da açılacak. “Haydi Kadınlar” projesi kapsamında, aralık ayı boyunca her salı 20.00–21.00 saatleri arasında ücretsiz buz pateni eğitimi verilecek.

Üniversite öğrencileri, 15 Ekim’den itibaren her çarşamba 13.00–13.45 saatleri arasında ücretsiz halk seansına katılabilecek. 6 Kasım’dan itibaren, her perşembe 11.00–11.45 saatlerinde özel gereksinimli çocuklar için ücretsiz seanslar düzenlenecek.

Okullara ve sömestr tatiline özel etkinlikler

Kasım ayından itibaren, İzmir bölgesindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarına ücretsiz halk seansları sunulacak. İZELMAN AŞ’ye bağlı anaokulları için her pazartesi özel eğitim seansları yapılacak.

Sömestr tatilinde ilköğretim öğrencileri için özel tarihli ücretsiz seanslar planlandı. Seans saatleri ve kurs kayıt bilgileri buzsporlari.izmir.bel.tr

adresinden veya 293 42 12 numaralı danışma hattından öğrenilebilecek.