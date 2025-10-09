İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu’nda tünel kazılarında yeni aşamaya geçildi. Çalışmaların 2027 yılının sonuna kadar Fuar İzmir’e ulaşacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Hedef 2027 sonu — tüneller Fuar İzmir’e ulaşacak

Buca Metrosu’nda temel kazı çalışmalarının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Dört tünel açma makinesi (TBM), mevcut güzergâhtaki görevlerini bitirdikten sonra Fuar İzmir yönüne konuşlandırılacak.

Üçyol’dan başlayarak Buca’dan geçen tünellerin 2027 yılının sonunda Fuar İzmir’e ulaşması planlanıyor. Hattın uzatılmasıyla, 25 bin kişinin istihdam edildiği ESBAŞ bölgesine de metro bağlantısı sağlanacak.

Üç yeni istasyon ve 17,8 kilometrelik hat

Buca Metrosu, Üçyol’dan başlayarak Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarından geçecek. Hattın uzatılmasıyla Fuar İzmir yönünde üç yeni istasyon daha yapılacak.

Başlangıçta 13,5 kilometre olarak planlanan hat, yeni istasyonlarla birlikte 17,8 kilometreye ulaşacak. İlave tünel kazılarının yaklaşık bir yılda tamamlanması bekleniyor.

400 bin yolcu hedefi

Hattın tamamlanmasıyla birlikte Buca Metrosu, İZBAN ve mevcut metro hatlarıyla entegre çalışacak. 18 setlik, toplam 108 araçtan oluşan sürücüsüz metro filosu her gün 400 bin yolcu taşıyacak.

Fuar İzmir bölgesine yapılacak depo sahası 80 bin metrekarelik kapalı alanıyla bakım atölyeleri ve ofis binalarını barındıracak.