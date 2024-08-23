Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Karşıyaka Basketbol Takımı, hazırlık maçları programını açıkladı. İlk maçını 31 Ağustos’ta Manisa Basket’e karşı oynayacak olan yeşil-kırmızılı ekip, Fenerbahçe, Darüşşafaka, Anadolu Efes ve Galatasaray gibi güçlü rakiplerle karşılaşarak formunu test edecek. Ayrıca, iç transferde 36 yaşındaki yıldız oyun kurucusu Errick McCollum ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Zorlu rakipler, kritik karşılaşmalar

Karşıyaka, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hem kendi sahasında hem de deplasmanlarda bir dizi hazırlık maçı oynayacak. İşte takımın hazırlık maçları programı:

31 Ağustos: Manisa Basket – Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu, İzmir

4 Eylül: Fenerbahçe – İstanbul

6 Eylül: Darüşşafaka – İstanbul

9 Eylül: Anadolu Efes – Özel Turnuva, Antalya

11 Eylül: Galatasaray – Özel Turnuva, Antalya

19 Eylül: Patras (Yunanistan) – Özel Turnuva, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu, İzmir

21 Eylül: Merkezefendi – Özel Turnuva, İzmir

26 Eylül: Mersin Basket – Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu, İzmir

Bu hazırlık maçları, Karşıyaka’nın yeni sezona en iyi şekilde hazırlanması için büyük önem taşıyor. Özellikle Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Galatasaray gibi takımlarla yapılacak karşılaşmalar, takımın performansını test etmek ve sezon öncesi eksiklerini gidermek açısından kritik olacak.

Errick McCollum Karşıyaka’da kalıyor

Karşıyaka, iç transferde büyük bir adım atarak tecrübeli oyun kurucusu Errick McCollum ile 1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. 36 yaşındaki McCollum, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden biri olmuştu. Karşıyaka yönetimi, McCollum’un liderliğinde yeni sezonda da başarı hedefliyor.

Karşıyaka, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çeşitli transferler yaptı. Takım, özellikle oyun kurucu pozisyonunda Errick McCollum’un kalmasıyla büyük bir avantaj elde etti. Antrenmanlarını yoğun bir tempoda sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, yeni sezona hazır bir şekilde girmek için son hazırlıklarını yapıyor.