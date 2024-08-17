İzmir'de yangınlar gittikçe artıyor. Son üç günde Karşıyaka, Ödemiş, Kemalpaşa, Menderes, Urla ve şimdi de Çeşme tarafında yangın çıktığı söylenmekte. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda saatlerdir süren bir yangın var.

Görüntülerde görüldüğü üzere yangın hızlı bir şekilde ormanlık alanda ilerlemeye devam ediyor. Yetkililerden herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Ekiplerin müdahaleleriyle kısa zamanda kontrol altına alınması bekleniyor.