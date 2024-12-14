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Fakat 7 Eylül Turgutlu 1984, maçı bırakmadı ve 90+7’nci dakikada Furkan Ceylan’ın attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Bu golle Turgutlu, deplasmandan bir puan almayı başardı.

İkinci yarıda 71. dakikada İzmir Çoruhlu FK, Uğur Can’ın gördüğü direkt kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Ancak ev sahibi ekip 75. dakikada Anıl Arıcıoğlu’nun golüyle 1-0 öne geçti.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü, sezonun son iç saha maçında 7 Eylül Turgutlu 1984 ile 1-1 berabere kaldı. Maçın son dakikalarında gelen beraberlik golü, ev sahibi ekibin 6’da 6 yapma hayallerini suya düşürdü.

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