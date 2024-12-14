TFF 3. Lig 4. Grup’ta İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü, sezonun son iç saha maçında 7 Eylül Turgutlu 1984 ile 1-1 berabere kaldı. Maçın son dakikalarında gelen beraberlik golü, ev sahibi ekibin 6’da 6 yapma hayallerini suya düşürdü.
İlk yarı gol yok
İzmir Çoruhlu FK, evindeki karşılaşmanın ilk yarısında rakibi 7 Eylül Turgutlu 1984 karşısında gol atmayı başaramadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.
Kırmızı Kart ve Anıl Arıcıoğlu’nun golü
İkinci yarıda 71. dakikada İzmir Çoruhlu FK, Uğur Can’ın gördüğü direkt kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Ancak ev sahibi ekip 75. dakikada Anıl Arıcıoğlu’nun golüyle 1-0 öne geçti.
Turgutlu’dan son dakika tepkisi
Fakat 7 Eylül Turgutlu 1984, maçı bırakmadı ve 90+7’nci dakikada Furkan Ceylan’ın attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Bu golle Turgutlu, deplasmandan bir puan almayı başardı.