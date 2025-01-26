22-25 Ocak tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenen Pack Fair Türkiye Ambalajlama Fuarı’nda, plastik sektörünün geri dönüşüm süreçleri ve sürdürülebilirlik çalışmaları ele alındı.

Sektörün geleceği masaya yatırıldı

“Plastik Sektöründe Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik” konulu panel, Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) öncülüğünde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı firmasının kurucusu Serkan Aksüyek’in yaptığı panelde, sektörün uzman isimleri deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar arasında TTCP Eğitim ve Danışmanlık’tan Dr. Mevlüt Çetinkaya, C&C Sürdürülebilirlik Proje Uzmanı Özlem Özan Kesbiç ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gençer yer aldı.

Plastikler döngüsel ekonomiye katkı sunuyor

EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer, dünya genelinde yılda 414 milyon ton plastik üretildiğini ve bunun yalnızca %9,5’inin geri dönüştürülebildiğini belirtti. Avrupa Birliği ülkelerinde bu oranın %30’a ulaştığını vurgulayan Gençer, Türkiye’nin geri dönüşüm potansiyelini artırması gerektiğini ifade etti.

Gençer, “Atıklarımızı kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüm süreçlerine entegre edebilirsek, termoplastik hammadde ithalatında milyarlarca dolarlık tasarruf sağlayabiliriz” dedi.

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat ilkeleri doğrultusunda geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına yönelik taleplerin arttığını belirten Gençer, bu durumun otomotiv ve tekstil gibi sektörlere etkisine dikkat çekti. Örneğin, 1,5 tonluk bir otomobilde kullanılan 350 kg plastiğin belirli bir oranının geri dönüştürülmüş olması gerektiğini vurguladı.

Sektörün geleceği için eğitim ve bilinç şart

Panelde, geri dönüşüm süreçlerinin başarısında bireysel farkındalık ve yerel yönetimlerin rolü tartışıldı. Gençer, “Vatandaşlarımızın bilinç eksikliği ve belediyelerin yetersiz altyapısı, geri dönüşüm oranlarının düşüklüğünde büyük bir faktör” dedi.

Panelin sonunda, GL Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan, Ege Orman Vakfı’na fidan bağışı sertifikalarını takdim etti. Bu adım, geri dönüşüm ve çevre bilincine dikkat çekmek adına anlamlı bir mesaj olarak değerlendirildi.