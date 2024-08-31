İzmir Cup 2024 Final Etabı Hakkında Şike Iddiası!

İzmir Cup 2024 Final Etabı’nda mücadele eden İsmail Arıtürk, turnuvada yaşanan haksız rekabeti gündeme taşıdı. Arıtürk, kurallara aykırı bir durumun turnuvaya gölge düşürdüğünü belirterek, organizasyonun adil olmayan bir yol izlediğini iddia etti.

Turnuvada şike iddiaları

İsmail Arıtürk, 3x3 Streetball İzmir Cup 2024’ün son etabında, turnuva kurallarına aykırı bir durum yaşandığını ileri sürdü. Arıtürk’ün açıklamalarına göre, daha önce Buca etabında büyük erkekler yarı final maçında yenilen ve 3’üncülük-4’üncülük maçına çıkmayan Team KD takımı, turnuvadan ihraç edilmesine rağmen, PremiumGym Alsancak adı altında İzmir 2024 turnuvasına dahil edildi. Arıtürk, bu durumun haksız rekabet yarattığını ve turnuvanın itibarını zedelediğini belirtti.

“Organizatör ile görüştük, ancak sorun çözülmedi”

Arıtürk, yaşanan bu durumu organizasyonu yapan Cem Bey ile görüştüklerini, ancak turnuvada haksızlığın devam ettiğini söyledi. Arıtürk, “Bu illegal olay hakkında Cem Bey ile görüşmemize rağmen, turnuva kurallarına aykırı bir şekilde yol izlenmeye devam etti” ifadelerini kullandı. Bu durumun sadece kendileri tarafından değil, diğer takımlar tarafından da bilindiğini ve bazı takımların protesto amacıyla maçlara çıkmama kararı aldığını belirtti.

İzmir’in marka değerine zarar veriyor

Arıtürk, turnuvaya katılmak için İzmir’e gelen diğer illerin takımlarının da bu durumdan rahatsız olduğunu ifade etti. Yaşanan haksızlığın, İzmir’in spor camiasındaki marka değerine zarar verdiğini dile getiren Arıtürk, bu tür olayların İzmir’in adını olumsuz etkilediğini belirtti.