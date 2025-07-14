İzmir dâhil 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 şüpheliden 33’ü tutuklandı.

İzmir’in de yer aldığı 20 ilde FETÖ’te yönelik eş zamanlı operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden 33’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Beş şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlar 20 ilde eş zamanlı gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Edirne, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa ve Yozgat’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılındaki FETÖ operasyonlarında 910 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya’nın paylaşımı şöyle:

“FETÖ'ye yönelik jandarmamız tarafından son ki haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 50 şüpheliyi yakaladık. 33'ü tutuklandı, beşi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. 2025 yılındaki FETÖ operasyonlarımızda, 910 kişi tutuklandı. Bin altısı hakkında adli kontrol kararı verildi. Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa ve Yozgat'taki operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından aranıyordu.”