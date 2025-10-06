İzmir dahil 37 ilde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 567 şüpheli yakalandı. 10 gün süren baskınlarda yasa dışı bahis, dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve çevrim içi dolandırıcılık suçlarına karıştığı belirlenen 209 kişi tutuklandı.

10 günlük “Siber” baskın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik 37 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda toplam 567 şüpheli yakalanırken, 209 kişi tutuklandı, 112 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Şüphelilerin suçları

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre şüphelilerin:

Müstehcen çocuk içerikleri bulundurdukları,

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para transferine aracılık ettikleri,

Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç elde ettikleri,

“Düşük faizli kredi”, “yatırım danışmanlığı”, “ürün satışı”, “vize başvurusu” ve “kiralık araç” temalarıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Operasyonun kapsamı geniş

Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar ve yasa dışı bahis hesaplarına ait kayıtlar incelenmek üzere el konuldu.