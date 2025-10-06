İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim İzmir depreminin ardından Bornova ve Bayraklı’dan sonra Karşıyaka’da da yapı envanteri çalışması başlattı. İlçedeki 27 mahallede yer alan 22 bin 500 binada, olası bir depremde yapılarının nasıl tepki vereceğini belirlemek için saha incelemeleri yapılıyor. Çalışmalardan elde edilecek veriler, kentin Deprem Master Planı’na altlık oluşturacak.

İki aşamalı inceleme yöntemi uygulanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, daha önce Bayraklı ve Bornova’da tamamladığı yapı taramalarının benzerini Karşıyaka Bahriye Üçok Mahallesi’nde başlattı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle yürütülen proje, saha ve proje incelemelerinden oluşan iki aşamalı bir yöntemle ilerliyor.

Yapı İnceleme ve İyileştirme Şube Müdürü Soner Bilge, “Bayraklı ve Bornova’da yaklaşık 100 bin yapıyı inceledik. Karşıyaka’da da saha çalışmaları ve proje incelemeleriyle kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz” dedi.

“Bu bir ön değerlendirme, kesin tanı değil”

Bilge, yürütülen çalışmayı sağlık taramasına benzeterek, “Yapıların yaşı ve inşa yılı gibi temel bilgiler toplanıyor. Bu bir ön değerlendirme. Deprem Master Planı için önemli veriler sağlayacak ve yenilenecek alanların belirlenmesine katkı sunacak” ifadelerini kullandı.

“Barınma hakkı en temel haktır”

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bengi Atak, 30 Ekim depreminin yapı stokundaki kırılganlığı gösterdiğini belirterek, “Barınma hakkı insanlar için en doğal hak. Bu çalışmayı bu yüzden çok önemsiyoruz. Karot numunesi alınmayacak, mühendisler binaları yerinde gözlemleyerek proje üzerinden değerlendirme yapacak” dedi.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenleri de analizlere katkı verecek.

“Triyaj gibi önceliklendirme yapıyoruz”

Atak, 22 bin 500 yapının öncelik sıralamasının belirleneceğini vurgulayarak, “Hızlı bir değerlendirme ile öncelikle eleğin üstünde kalan yapıları tespit ediyoruz. Bu tespitler, hangi bölgelerde güçlendirme ve dönüşüm çalışmalarına başlanması gerektiğini gösterecek” dedi.

“Endişelenmeyin, bu riskli yapı tespiti değil”

Atak, Karşıyaka sakinlerine seslenerek, “Çalışma ekiplerini sokaklarda gördüklerinde endişelenmesinler. Amaç sadece teknik veri toplamak. Ekiplerimize yardımcı olmaları çok önemli” ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Bahriye Üçok Mahallesi Muhtarı Özlem Ümmetoğlu ise “Deprem endişesi herkesin ortak kaygısı. Sağlıklı yapılar için bu çalışmaya destek vermeliyiz” dedi.