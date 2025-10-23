İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 9 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. Yerlikaya, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

9 ilde eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyonlar İstanbul merkezli olarak Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın illerinde yürütüldü.

42 kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, maskeli şekilde çalıntı araç veya motosiklet kullanarak kasten öldürme, yaralama, tehdit, yağma ve iş yeri kurşunlama suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, "Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Operasyon görüntüleri paylaşıldı

Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyonlara ait görüntülere de yer verdi. Görüntülerde şüphelilerin evlerine düzenlenen baskınlar ve gözaltı anları yer aldı.