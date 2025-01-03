Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hava koşulları önemli değişiklikler gösteriyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak yağış beklenirken, Batı Karadeniz ve iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı bildirildi. Ayrıca, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunuyor.

Öne çıkan uyarılar

Kuvvetli Yağış: Zonguldak, Bartın, İzmir, Aydın ve Kastamonu kıyıları ile Muğla'da şiddetli yağışlar bekleniyor.

Buzlanma ve Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi ve buzlanma uyarıları yapıldı.

Bölge bölge hava durumu tahminleri

Marmara: İstanbul, Edirne, Çanakkale gibi illerde sağanak yağmur bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak.

Ege: İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli yağış, diğer bölgelerde ise aralıklı yağmur öngörülüyor.

Akdeniz: Adana, Antalya, Mersin gibi illerde yer yer sağanak yağışlar görülecek.

İç Anadolu: Ankara, Eskişehir ve Konya gibi illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Karadeniz: Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz’de aralıklı yağmur, iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Çığ ve buzlanma riski

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması isteniyor. Ayrıca, özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve sisin etkili olacağı belirtiliyor.