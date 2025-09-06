Ertan Ünver Millet Parkı’nda düzenlenen buluşma, Torbalı Güz Kitap Günleri ve Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında gerçekleşti. Samimi bir atmosferde geçen programda gençler merak ettiklerini Başkan Demir’e sordu, Demir de tüm soruları içtenlikle yanıtladı.

“Gençlerin fikirleriyle Torbalı’yı geleceğe taşıyacağız”

Gençlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Demir, Torbalı’nın geleceğini onların görüş ve katılımıyla şekillendirmek istediklerini söyledi. Demir, “Gençlerin sadece belediye projelerinde aktif rol alması değil, projelerin tam merkezinde olması gerektiğine inanıyorum. Çağımızın en büyük gerekliliği iletişimdir. Eğer gençlerin katılımını sağlayamazsak hem ilçemiz hem de ülkemiz için büyük bir kayıp olur,” dedi.

Bir gencin, “Liderlik doğuştan mı kazanılır?” sorusunu yanıtlayan Demir, “Kısmen kazanılır. Aile, eğitim ve çevrenin etkisi çok büyük. Lider, ‘Ben liderim’ diyerek lider olmaz, sorumluluk alarak liderlik yapar,” ifadelerini kullandı.

Gençlere siyasete katılım çağrısı

Demir, gençlere siyasetten uzak durmamaları gerektiğini vurgulayarak, “Siyasi görüşünüz ne olursa olsun mutlaka siyasette yer alın. Eğer istediğiniz bir ülke hayal ediyorsanız, burada kalıp mücadele etmelisiniz. Bunun da en doğru yolu siyasettir. Sizlerin aktif katılımı ülkenin geleceği açısından çok önemli,” dedi.

Sporcu Fabrikası müjdesi

Torbalı’ya sporda büyük bir vizyon kazandırmak istediklerini ifade eden Demir, ‘Torbalı Sporcu Fabrikası’ projesini duyurdu. Demir, “Bu proje ile 14 farklı branşta binlerce sporcu yetiştireceğiz. Amacımız, Torbalı’dan çıkacak gençlerin uluslararası arenada madalyalar kazanması. 2026’da ilçemiz adeta bir şantiye olacak, her yerde projeler hayata geçirilecek. 2027’den itibaren bunun meyvelerini toplayacağız ve 2028-2029 yıllarında Torbalı parmakla gösterilen bir ilçe olacak,” dedi.

‘Smart Torbalı’ dijital dönüşüm projesi

Başkan Demir, Torbalı’yı dijitalleşme alanında örnek bir kent yapmayı hedeflediklerini belirterek ‘Smart Torbalı’ projesini tanıttı. Vatandaşların ücretsiz olarak telefonlarına indirebileceği uygulama sayesinde, ilçedeki sorunlar hızlı bir şekilde belediyeye iletilecek. Demir, “Hedefimiz 2029 yılına kadar 100 bin vatandaşımızın bu uygulamayı kullanması. Bu proje, Torbalı’nın dijital markası olacak,” dedi.

Sokak hayvanları için güvenli bir Torbalı

Sokak hayvanlarına özel önem verdiklerini vurgulayan Demir, ilçede hiçbir hayvana zarar verilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. “Son zamanlarda sahiplenilip daha sonra sokağa bırakılan hayvan sayısında artış var. Can dostlarımızı sahiplenecek kişilerin bu sorumluluğu taşıması gerekiyor,” diyen Demir, hayvanların tedavi ve bakımına yönelik özel bir ameliyathane kurduklarını da belirtti.

Gençlerle futbol daveti

Programın sonunda bir gencin, “Başkanım bizimle halı saha maçı yapar mısınız?” sorusuna esprili bir şekilde yanıt veren Demir, “Çocukken lakabım ‘Sergen’di. Kramponlarımla yatıp kalkardım. İstediğiniz an maç yapmaya hazırım,” diyerek salonda kahkahalara neden oldu.

Gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Demir, onların taleplerini tek tek dinleyerek not aldı. Torbalı’da düzenlenen Gençlik Buluşması, gençlerin yönetime katılımı ve kent için umut dolu projelerin konuşulduğu keyifli bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.