Sayıştay, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin 2024 yılı harcamalarında mevzuata aykırı uygulamalar tespit etti. Rapora göre, doğrudan temin ve pazarlık usulüyle yapılan alımlar, bütçedeki ödenek sınırlarını aşarken Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadı. Ayrıca belli süre gerektiren bakım-onarım işlerinin sözleşme yapılmadan yürütüldüğü belirlendi.

Sınırı aşan doğrudan teminler

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, mal ve hizmet alımlarında belirlenen parasal limitlerin aşılması halinde uygun görüş alınması zorunlu. Ancak denetimde, üniversitenin bu sınırı takip etmediği kaydedildi. Yönetim, depolama imkanı olmaması ve sık alım gerekçesini öne sürse de, Sayıştay bu açıklamanın mevzuata aykırılığı ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Üniversite tarafından 2023 Sayıştay Denetim Raporu’nda yer almasına rağmen 2024 yılında da 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında yapılan alımların limiti aşıp aşmadığı takip edilmemiştir. Doğrudan temin ve pazarlık usulünde mevzuatta belirtilen %10’luk limit Kamu İhale Kuruluna başvuru yapılmaksızın aşılmıştır.”

Sözleşmesiz işler dikkat çekti

Raporda ayrıca, doğrudan teminle gerçekleştirilen ve belli süre gerektiren bakım-onarım işlerinde sözleşme yapılmadığı ortaya çıktı. 11 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ’e göre bu tür alımların sözleşmeye bağlanması zorunlu.

Kamu İdaresi’nin cevabında, personel yetersizliği ve iş yoğunluğu nedeniyle sehven sözleşme yapılmadığı belirtilse de Sayıştay, bunun mevzuata aykırı olduğunu vurguladı:

“Doğrudan teminle yapılacak alımlarda malın teslimi veya hizmetin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda alım mutlaka bir sözleşmeye bağlanmalıdır.”

Sayıştay’dan uyarı

Raporda, İzmir Demokrasi Üniversitesi yönetimine şu çağrılar yapıldı:

Parasal limitlerin titizlikle takip edilmesi

Sözleşme zorunluluğuna eksiksiz uyulması

İdari ve mali kontrollerin güçlendirilmesi

Denetim, üniversitenin mali işleyişinde sistematik sorunlar bulunduğunu ortaya koyarken, usule aykırı uygulamaların önlenmesi için daha sıkı tedbir alınması gerektiği belirtildi.