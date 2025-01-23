İzmir Deniz Er Eğitim Merkezi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı olan er ve erbaşları yetiştirir. Eğitimlerde denizcilik ile ilgili temel bilgiler öğretilir. Gemi ve deniz ekipmanları hakkında bilgi verilir ve bir gemide görev yapılması durumundaki sorumluluklara dair aktarımlar yapılır. Bunların haricinde İzmir Deniz Er Eğitim Merkezi, bedelli askerlik yapılan yerler arasında da bulunur. Askerliğini bedelli olarak yapacak kişiler, bir aylığına burada misafir edilir ve temel askerlik eğitimlerini alır.

İzmir Deniz Er Eğitim Merkezi

İzmir Deniz Er Eğitim Merkezi, İzmir’de yer alan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın er ve erbaş ihtiyacını karşılayan önemli bir noktadır. Deniz erlerinin eğitimlerine ilişkin çeşitli programlar sunan merkez, bedelli askerler için de temel eğitimleri verir.

Verilen eğitimler, denizcilik becerilerini geliştirmeye yönelik disiplinlerdir. Söz konusu eğitimler sadece askeri disiplinlerde meydana gelmez. Aynı zamanda operasyonel yeteneklerin artırılması ve deniz güvenliğinin sağlanmasını da kapsar.

Normal askerlerle bedellilere verilen eğitimler arasında ciddi farklılıklar vardır. İzmir bedelli askerlik kapsamında gelenlere büyük oranda egzersiz ve yürüyüş gibi alanlarda eğitimler verilir. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı G3 piyade tüfeği tanıtılır. Tüfeğin sökülmesi ve bakımının yapılması hakkında da bilgi verilir. Bunlara ek olarak atış eğitimi de verilerek, bedellilerin atış yapmaları sağlanır.

İzmir Deniz Er Eğitim Merkezi Bedelli Askerlik nerede?

İzmir Deniz Er Eğitim Merkezi, Karabağlar bölgesinde yer alır. Kent merkezine yaklaşık olarak 8 km mesafede bulunan merkez, şehrin dışında sayılabilir. Yerleşim yerlerinin bittiği bir noktaya konuşlanmıştır. Yakın noktalarında yerleşim yeri yoktur. Askeriyenin bu bölgede geniş bir alanı vardır ve yerleşime açılmamıştır. Söz konusu durum, askeriyenin adeta ormanın içerisinde yer almasını sağlamıştır. İzmir Deniz Er Eğitim Merkezi iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Adres Poligon, 48. Sokak, 35140 Karabağlar/İzmir

Telefon 0 (232) 285 22 12



İzmir Deniz Er Eğitim Merkezi Komutanlığı nasıl gidilir?

İzmir Deniz Er Eğitim Merkezi, her ne kadar kentin dışında sayılabilecek bir noktada yer alsa da ulaşım açısından son derece elverişli bir yerdedir. Özel araçlarla veya toplu taşıma ile buraya gelmek mümkündür. Toplu taşımadaki ilk seçenek otobüslerdir. Nizamiyeye giden otobüsler şunlardır:

517, 681, 879, 946, 950

Otobüs seçeneğinin dışında metro da yine buraya gelmek isteyenlere yönelik bir seçenek olarak dikkat çeker. M1 metrosunun poligon durağında inenler, yürüyerek sadece 9 dakikada İzmir Deniz Er Eğitim Merkezi’ne ulaşabilir. Metro durağı ile askeri kışla arasındaki mesafe yaklaşık 600 metredir.

Eğitim merkezine gelmek isteyenler için bir diğer seçenek ise vapurdur. Vapur seferleri takip edilerek Göztepe İskelesi’ne gelinebilir. Bu iskeleye gelen vapur seferleri şu şekildedir:

Karşıyaka – Göztepe

Alsancak – Göztepe

Konak – Göztepe

Göztepe vapuruna binmek için Karşıyaka, Alsancak ve Konak iskelelerinden biri tercih edilebilir. Ayrıca vapurla gelenler, Göztepe İskelesi’ne indikten sonra yaklaşık 20 dakika yürüyerek eğitim merkezine ulaşır. Elinde yük olanların bu mesafe için taksi seçeneğini kullanması daha uygun olabilir.

İzmir Deniz Er Eğitim Merkezi için bir diğer önemli seçenek ise özel araçlardır. Buraya özel araçları ile gelecek kişilerin İnönü Caddesi’ni takip etmesi ve daha sonra 48. Sokak’a girmesi gerekir. 48. Sokak takip edilerek eğitim merkezine ulaşılır.

İzmir’e gelmek isteyenler içinse hava ve kara başta olmak üzere farklı seçenekler vardır. Uzak kentlerden gelenler havayolunu tercih edebilir. İzmir Adnan Menderes Havalimanı üzerinden önce şehir merkezine, daha sonra ise İzmir Deniz Er Eğitim Merkezi içerisine gelmek mümkündür. Toplu taşımayı tercih edecekler içinse şehirlerarası otobüsler vardır. Farklı kentlerden, otobüsle buraya gelmek mümkündür.

İzmir Deniz Er Eğitim Merkezi Bedelli Askerlik

Bedelli askerlik ücreti ödeyen ve gerekli başvuruları yapanlar, askerliklerini 1 ay yapar. Bu kişiler, belirlenen farklı eğitim merkezlerine gönderilir. Gönderilecek yerler arasında İzmir Deniz Er Eğitim Merkezi de vardır. Bedelli olarak buraya gelenlerin izlemeleri süreç ve dikkat etmeleri gereken hususlar şu şekildedir:

Gelen kişilerin mutlaka kimlikleri ve sevk belgeleri yanlarında olmalıdır. Ayrıca belirtilmişse farklı evrakların da yine hazır edilmesi önemlidir.

Bedelli askerlerin yerleştirildiği birden fazla bölük vardır. Söz konusu bölüklere yerleşim, adayların nizamiyeye giriş sıralarına göre yapılır. Aynı anda girenler, büyük olasılıkla aynı bölükte yer alır ve askerlik süresince birlikte olma imkanı yakalar.

Askerlerin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kamuflajları ve botları verilir. Diğer ihtiyaçlar için bedelli askerlik seti alınabilir.

Nizamiye hakkında genel bilgilendirme yapılır. Yemekhane, çamaşırhane, banyo ve tuvaletlerin yerleri gösterilir. İşleyiş anlatılır. İçtima saatleri, mola süreleri ve kurallar hakkında bilgi verilir.

Diğer bedeli askerleri yerleri için geçerli olan kurallar, İzmir için de geçerlidir. Bedelli askerlik süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. İzinler düşülünce söz konusu süre 28 gün olur. Askerler, 28 gün boyunca burada kalır. Yemin töreni, askerliğin üçüncü Cuma günü veya uygun olan farklı bir günde yapılır. Ancak çoğunlukla askerliğin bitmesine yakın bir zaman dilimi seçilir.