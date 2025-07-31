Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), forma setlerinde yer alan isim ve numaralarda Arial font kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre kulüpler, okunabilir olmak ve federasyondan onay almak şartıyla farklı fontlar kullanabilecek.



TFF kararı: Arial font mecburiyeti sona erdi

TFF Yönetim Kurulu'nun 31 Temmuz 2025 tarihli 48 sayılı toplantısında alınan kararla, Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte forma numaralarında Arial font kullanımının zorunlu olması şartı kaldırıldı.

Kulüpler kendi fontlarını seçebilecek

Yeni uygulamayla kulüpler, forma setlerinde kullanacakları yazı karakterlerini artık serbestçe belirleyebilecek. Ancak bu fontların okunabilir olması ve TFF tarafından onaylanması gerekecek.

Sezon içinde değişiklik hakkı tanındı

Karar kapsamında ayrıca sezon başladıktan sonra da, belirlenen kurallara uyulması halinde font değişikliği yapılmasının önü açıldı.