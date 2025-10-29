İzmir’in Seferihisar ilçesinde 6,6 büyüklüğündeki deprem, 5 yıl önce 117 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Bayraklı ve Bornova’da yıkılan binalardan kurtarılan çocuklar ise deprem sonrası umudun simgesi oldu.

Ege Denizi’nde 16,54 kilometre derinlikte kırılan fayın neden olduğu deprem yaklaşık 15 saniye sürdü. Sığacık Mahallesi’nde küçük çaplı tsunamiye yol açan sarsıntı, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Alüvyon zemindeki 8 bina depremin hemen ardından çöktü.

Enkazdan günler sonra çıkarılan Ayda Gezgin, Elif Perincek, İdil Şirin, İnci Okan ve Günay Özışık, depremin ardından umudun simgesi haline geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü verilerine göre, 213 bin 762 binada hasar tespit çalışması yapıldı. 9 bin 79 yapı depremden etkilendi; 99 yapı acil yıkıldı, 632 ağır hasarlı, 580 orta hasarlı, 7 bin 768 az hasarlı olarak kayda geçti. TOKİ, depremzedeler için 5 bin 61 konut ve 357 iş yeri teslim etti.

Depremde yıkılan binalarla ilgili müteahhit, sürveyan, inşaat mühendisi, mimar ve yapı denetim şirketi yetkilileri hakkında dava açıldı. Rızabey Apartmanı’nda 20 sanığın yargılanması devam ediyor. Yağcıoğlu, Doğanlar, Yılmaz Erbek ve Emrah Apartmanı davalarında sanıklara hapis cezaları verildi. Barış Sitesi ile ilgili dava ise şüphelilerin hayatta olmaması nedeniyle açılamadı.