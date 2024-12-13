İzmir derbisinde, Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka, yarın ENKA Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve her iki takım için de büyük önem taşıyor.

Karşıyaka galibiyet serisi peşinde

Karşıyaka, bu sezon 9 maçta 7 galibiyet alarak başarılı bir performans sergiliyor. Üst üste oynadığı 5 maçı da kazanan yeşil-kırmızılılar, İzmir derbisinde bu galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Aliağa Petkimspor iyi bir başlangıç istiyor

Ev sahibi Aliağa Petkimspor ise 9 maçta 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle mücadele etti. Son 5 maçında galip gelemeyen Aliağa, Karşıyaka karşısında kötü gidişatını sonlandırmayı umuyor.

Kardeş rekabeti

İzmir derbisinde dikkat çeken bir diğer nokta ise Aliağa Petkimspor’un 30 yaşındaki oyuncusu DeWayne Russell ile Karşıyaka'nın 26 yaşındaki oyuncusu Daron Russell’ın karşı karşıya gelmesi olacak. İki kardeş, bu zorlu mücadelede birbirlerine rakip olarak sahaya çıkacak.

Hakem üçlüsü

Bu önemli mücadeleyi yönetecek hakem üçlüsü ise Ali Serkan Emlek, Murat Ciner ve Halil Erkoç olacak.