Karaman'da gece saatlerinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sırasında kayalıklara çarparak kaza yaptı. Olay sonrasında yakalanan sürücüye alkol testi yapıldı ve 20 bin lira para cezası uygulandı.

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Kovalamaca sonrası kaza

Olay, Hamidiye Mahallesi TEKMERSAN Sanayi yakınlarında meydana geldi. C.E. yönetimindeki cip, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. 15 dakika süren kovalamaca sonunda, C.E. cip ile kayalıklara çarptı.

Karaman'da Polisin 'Dur' Ihtarına Uymayan Sürücü Kayalıklara Çarptı (2)

Sürücü kaçarak yakalandı

Kazanın ardından aracından inen sürücü, polis ekiplerinin hızla müdahalesiyle kısa sürede yakalandı. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.99 promil alkollü olduğu belirlendi.

20 bin lira cezası ve ifade işlemleri

Sürücüye 20 bin lira para cezası kesildi. Ardından, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA