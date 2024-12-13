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Sürücüye 20 bin lira para cezası kesildi. Ardından, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazanın ardından aracından inen sürücü, polis ekiplerinin hızla müdahalesiyle kısa sürede yakalandı. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.99 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, Hamidiye Mahallesi TEKMERSAN Sanayi yakınlarında meydana geldi. C.E. yönetimindeki cip, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. 15 dakika süren kovalamaca sonunda, C.E. cip ile kayalıklara çarptı.

Karaman 'da gece saatlerinde polis in 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sırasında kayalıklara çarparak kaza yaptı. Olay sonrasında yakalanan sürücüye alkol testi yapıldı ve 20 bin lira para cezası uygulandı.

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