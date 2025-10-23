Altay ile Karşıyaka, 26 Ekim Pazar günü TFF 3. Lig 4. Grup’ta Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek; derbi biletleri satışa çıktı ve fiyatlar plaka numarasına göre belirlendi.

İzmir’in iki köklü ekibi Altay ve Karşıyaka, 19 yıl aradan sonra Alsancak’ta karşılaşacak. Siyah-beyazlılar ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. İki ezeli rakip, TFF 3. Lig 4. Grup’ta ilk kez birbirine rakip olacak.

Bilet fiyatları ve tribünler

Maraton tribünü: 35 TL ( Altay taraftarları)

Numaralı tribün: 240 TL

VIP A-C tribünleri: 750 TL

VIP B tribünü: 1.250 TL

Deplasman tribünü (Karşıyaka): 35,5 TL

Biletler internet üzerinden satışa sunuldu ve fiyatlar İzmir plaka numarasından esinlenerek özel olarak belirlendi.

Altay Başkanı Sinan Kanlı, sosyal medya paylaşımında, “İzmir’in ruhu budur. Rekabetin içinde saygı, derbinin içinde dostluk vardır. Tribünlerde buluşalım, bu güzel derbiye hep birlikte tanıklık edelim” ifadelerini kullandı.