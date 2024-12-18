Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda, İzmir futbolunun iki önemli temsilcisi Bucaspor 1928 ve Göztepe, Yeni Buca Stadı’nda karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak derbiyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak.

Eksikler dikkat çekiyor

Ev sahibi Bucaspor 1928, tecrübeli golcü Sefa Yılmaz’ın takımdan ayrılması nedeniyle bu önemli maçta oyuncusundan faydalanamayacak. Süper Lig temsilcisi Göztepe’de ise sakatlıklar kadroyu zorluyor. Orta saha oyuncuları Isaac Solet, Ahmed Ildız, stoper Taha Altıkardeş, forvetler Juan Silva, Datro Fofana ve Kubilay Kanatsızkuş sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Orta saha oyuncusu Davit Tijanic'in durumu ise maç saatinde netleşecek.

Bilet fiyatları ve taraftar düzeni

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

VIP Tribünü: 300 TL

Kapalı Tribün: 250 TL

Maraton ve Batı Kale Arkası: 200 TL

Misafir Tribünü: 250 TL

İl Güvenlik Kurulu kararı gereği, Göztepeli taraftarlar kendilerine ayrılan bölümden karşılaşmayı izleyebilecek.

Son randevuda Göztepe üstün

İki takım en son 2022-2023 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmişti. Gürsel Aksel Stadı’ndaki o mücadeleyi Göztepe 2-0 kazanarak Bucaspor 1928’i elemeyi başarmıştı. Bucasporlu Yasin Öztekin, bu kez eski takımı Göztepe’ye karşı sahada yer alacak.

Teknik direktör Stoilov’dan taraftara çağrı

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, maç öncesi taraftara destek çağrısında bulundu. Zorlu bir dönemden geçtiklerini ifade eden Stoilov, “Bazı oyuncularımızın sakatlıkları nedeniyle zorlu bir süreçteyiz. Ancak taraftarımızın desteğiyle bu haftayı başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum. Hem Bucaspor 1928 ile kupa mücadelesinde hem de ligde Rizespor karşısında galibiyet için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.

Maçın kuralları

Normal süresi berabere tamamlanması halinde karşılaşma, 15’er dakikalık iki uzatma devresine taşınacak. Eşitlik bozulmazsa kazanan takım, seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.