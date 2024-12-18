İzmir'de otoyol üzerinde Onur Mahallesi ayrımına 300 metre mesafede Bornova istikametine doğru bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından güvenlik tedbirleri kapsamında kaza bölgesinde sol şerit geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, orta ve sağ şeritlerden sağlandı.

Yoğunluk 1 kilometreye ulaştı

Kaza bölgesinden geriye doğru yaklaşık 1 kilometre boyunca yoğunluk meydana geldi. Yetkililer, yol kullanıcılarının alternatif güzergahları değerlendirmesi ve kazalı bölgeden geçerken dikkatli olmaları önerdi.