Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu’nda İzmir derbisini 3-0 kazanarak sezona lider başladı.

İzmir derbisinde net galibiyet

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında Endo Karşıyaka, konuk olduğu Altınordu’yu 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-yeşilliler, sezona lider olarak başlamanın keyfini yaşadı.

Bu sezon tekrar yuvaya dönen Başantrenör Reşat Yazıcıoğulları, maçın ilk setine tutuk başlamalarına rağmen servis ve blok ritmini artırarak net bir galibiyete imza attıklarını belirtti. Yazıcıoğulları, "Takımımı disiplinli oyunları nedeniyle tebrik ediyorum. Hafta sonu sahamızda oynayacağımız İBB Spor maçında büyük Karşıyaka taraftarının desteğini hissetmek istiyoruz" dedi.