Voleybol Sultanlar Ligi 3. haftasında Aras Spor, İzmir derbisinde Göztepe’yi farklı skorla mağlup etti.

Aras Spor İzmir derbisinde fark attı

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 3. haftasında İzmir derbisinde Göztepe ile karşılaşan Aras Spor, 3-0’lık net skorla sahadan galip ayrıldı.

Maç Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi’nde oynandı ve hakemler Arzu Uzatöz ile Mümin Şalvarlılar olarak görev yaptı.

1. Set: 19-25

2. Set: 15-25

3. Set: 15-25

Toplam maç süresi 82 dakika olarak kaydedildi. Set süreleri ise 31, 24 ve 27 dakika olarak gerçekleşti.

Kadrolar

Göztepe: Scuka, İlayda Uçak, Atkinson, Rotar, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Berre İnce, Sude Hacımustafaoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Haneline, Ceren Kapucu, Melis Erdoğan)

Aras Spor: Hazal Selin Uygur, Aslıhan Kılıç, Olaya, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Kalandadze (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Merve Atlıer, İrem Çor, Smrek)