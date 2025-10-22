Aydın’da polis takibi sonucu durdurulan otomobilde 11 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi; 2 kişi tutuklandı.
Polis takibiyle yakalandılar
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Didim ve Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.
Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan otomobil, uzun süren takibin ardından durduruldu. Araçta bulunan A.Ç. (35) ve A.K.K. (46) gözaltına alındı.
Araçta 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Otomobilde yapılan aramada şu maddeler bulundu:
-
10 parça halinde 10 kilo 200 gram skunk
-
6 parça halinde 1 kilo skunk
-
8 parça halinde 25 gram kokain
-
1 adet hassas terazi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.