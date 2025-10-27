İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 31 Ekim 2025 Cuma akşamı saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Cumhuriyetimizin 102. yılına özel bir konser verecek. Gürer Aykal’ın şefliğinde gerçekleşecek gecede, genç piyanist Korkmaz Can Sağlam da sahne alacak.

Konserin ilk yarısında, genç kuşağın önde gelen piyanistlerinden Korkmaz Can Sağlam, Ulvi Cemal Erkin’in Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. Bu eser, Cumhuriyet dönemi müzik anlayışının güçlü bir yansıması olarak hem ulusal hem evrensel bir dil taşıyor.

Gecenin ikinci yarısında orkestra, 20. yüzyılın büyük ustalarından Béla Bartók’un “Orkestra Konçertosu”nu yorumlayacak. Bartók, 1936 yılında Ankara’ya gelerek Türk halk müziği üzerine araştırmalar yapmış ve Ahmed Adnan Saygun ile Anadolu’da çeşitli derlemeler gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar, Cumhuriyet’in erken döneminde müziğin çağdaşlaşmasına ve halk köklerinden beslenen ulusal bir müzik anlayışının gelişimine önemli katkı sağlamıştır.

Bartók’un müziği, hem evrensel bir değer taşır hem de Türkiye’nin kültürel dönüşüm süreciyle anlamlı bir bağ kurar. Orkestra Konçertosu, bestecinin olgunluk dönemine ait, orkestral renkleri ve enerjisiyle dünya müzik literatüründe ayrı bir yere sahiptir.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, tüm sanatseverleri bu özel gecede Cumhuriyet coşkusunu müzikle paylaşmaya davet ediyor.