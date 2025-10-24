2024 yılından itibaren İzmir seyircisiyle buluşan ve İzmir Devlet Tiyatrosu’nu Ankara, Erzurum, Elazığ ve Malatya gibi şehirlerde temsil eden Kaçaklar, hem İzmir hem de turne vasıtasıyla gitmiş olduğu illerimizde büyük beğeni topluyor.

Ekim ayının başında Trabzon Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde Karadenizliler ile buluşan Kaçaklar, yoğun programına ay boyunca devam etti. Trabzon’un ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep Devlet Tiyatroları’nda sahnelenen Kaçaklar, 30 - 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde Urla Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelecek.

Güldürürken Düşündüren Oyun

Fransız yazar Pierre Palmade ve Christophe Duthuron’un eseri olan Kaçaklar, iki kişilik kadrodan oluşmaktadır. Alelade olmayan bir kaçış hikayesinin anlatıldığı Kaçaklar, genç Claude ile ihtiyar Margot’un hikayesinden bahsetmektedir. Yaşlarının farkı iki on yıl kadar olan iki kadının kaçış serüvenlerinin çakıştığı Kaçaklar, hem güldürü hem de hüzün barındırıyor. Ebru Kara tarafından Türkçe’ye çevrilen ve yönetilen Kaçaklar, ani değişen ve gelişen olay örgüsü ile izleyici güldürürken düşündürmeye itiyor.

Hülya Savaş ve Hande Gürler Kılıç’ın oyuncu kadrosunu oluşturduğu Kaçaklar, Kaçaklar’ın kasım ayında da yoğun bir tempoyla hareket etmesi bekleniyor.