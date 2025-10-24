İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı, hafta sonunda da dopdolu bir programla kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Ünlü yazarlar, gazeteciler ve sanatçılar, imza günleri ve söyleşilerle İzmirli okurlarla bir araya gelecek.

Fuar boyunca Ahmet Ümit, Can Yılmaz, Hidayet Karakuş, Nasuh Mahruki, Saygı Öztürk, Mavisel Yener, Mustafa Balbay, Piraye, Şükrü Erbaş, Sinan Meydan, İlyas Salman, Umut Sarıkaya, Yılmaz Aslantürk, Zafer Algöz ve Zeynep Altıok gibi isimler, imza alanlarında okurlarıyla buluşacak.

Yoğun katılımın beklendiği etkinliklerde, Kültürpark hafta sonu boyunca edebiyatın kalbi olacak.

Cumartesi günü saat 13.00’te, polisiye romanlarıyla tanınan Ahmet Ümit, “Antik Cinayetler” başlıklı etkinliğiyle Ahşap Sahne’de okurlarıyla buluşacak.

Saat 14.00’te, gazeteci Emin Çapa ve yazar Sema Soykan, “Edebiyatın Merceğinde Türkiye ve Dünya” konulu söyleşide edebiyatın toplumsal rolünü tartışacak.

Nasuh Mahruki, “Kendi Everestinize Tırmanın” konuşmasıyla saat 15.00’te Ahşap Sahne’de olacak.

Aynı saatte, Şükrü Erbaş şiir dinletisiyle Uzun Havuz Etkinlik Alanı’nda şiirseverlerle buluşacak.

Günün son etkinliğinde Kaan Cumalıoğlu ve Peren Ercan, “Türkiye’de Manga: Berserk ve Diğer Seriler” başlıklı söyleşide Japon çizgi roman kültürünü ele alacak.

Pazar günü de fuar alanı önemli isimlere ev sahipliği yapacak.

Yazar Piraye, saat 14.00’te İzmir Sanat’ta düzenlenecek söyleşide okurlarıyla buluşacak.

Aynı saatte tarihçi Sinan Meydan, “Adım Adım Cumhuriyet” başlıklı konuşmasıyla Uzun Havuz Etkinlik Alanı’nda olacak.

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen “İtirazım Var! Şiir Dinletisi” de 14.00’te İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

Gazeteci yazar Yavuz Oğhan da aynı gün, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaşamını anlattığı Millete Emanet kitabını imzalayacak.

Edebiyatın yanı sıra fuarda çocuk kitapları, felsefe, tarih ve çizgi roman alanlarında da etkinlikler düzenleniyor.

Kültürpark, hafta sonu boyunca İzmirli okurları yazarlar, şiirler ve hikayelerle buluşturacak.

Ziyaretçiler, etkinlik ve imza programının tamamına kitapizmir.com.tr

adresinden ulaşabiliyor.