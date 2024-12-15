Dikili ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. İsmetpaşa Mahallesi, Şehit Sami Akbulut Caddesi ve Dikili Hamam Sokağı’nda su birikintileri oluştu, bazı iş yerleri su altında kaldı.

Yollarda biriken sular, sürücülerin ilerlemekte zorlanmasına sebep oldu. Bazı vatandaşlar, dükkanlarına dolan suları kendi imkânlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Dikili Belediyesi, su birikintilerinin tahliyesi için ekiplerini harekete geçirerek, yolların tekrar kullanılabilir hale gelmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Belediye yetkilileri, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı