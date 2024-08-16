İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda Dünya Fil Günü Coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, Dünya Fil Günü’nü özel bir etkinlikle kutladı. Parkın sevilen üyelerinden fil Winner, ailesi ve park ziyaretçileri eşliğinde 22. yaş gününü coşkuyla kutladı. Türkiye’nin tek fil ailesinin babası olan Winner, meyvelerden hazırlanan doğum günü pastasını büyük bir iştahla yedi.

Dünya Fil Günü’nde özel kutlama

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İzmir Doğal Yaşam Parkı, 12 Ağustos Dünya Fil Günü’nü unutulmaz bir etkinlikle kutladı. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) tehdit altındaki türlere dikkat çekmek amacıyla ilan ettiği bu özel günde, parkın sevilen üyesi ve Türkiye’nin tek fil ailesinin babası Winner, 22. yaşına girdi.

Parkın ziyaretçileri ve çalışanları, 6 ton ağırlığındaki Winner’ın doğum günü partisine büyük ilgi gösterdi. Eşi Begümcan ve kızları İzmir, Deniz, Ege ile birlikte olan Winner, alkışlar eşliğinde meyvelerden hazırlanan pastasını büyük bir iştahla yedi.

Ziyaretçilerden büyük ilgi

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Winner’ın doğum günü partisine katılmaktan büyük mutluluk duydu. Bursa’dan gelen İnci Nehir Hatipoğlu, “Sadece parkı gezmek için geldik ama Winner’ın doğum günü olduğunu öğrenince çok mutlu olduk. Hayvanlara gösterilen bu özel ilgi gerçekten çok güzel” diye aktardı.

İstanbul’dan gelen 12 yaşındaki Emre Kaymaz ise daha önce hiçbir hayvanın doğum günü kutlamasına katılmadığını belirterek, “Çok güzel bir kutlamaydı. İleride bir hayvanım olursa, ben de onun doğum gününü kutlayacağım” ifadelerini kullandı.

Doğal Yaşam Parkı’nda hayvan refahı ön planda

Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir, İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda hayvanların refahı ve sağlığı için en iyi koşulları sağlamaya çalıştıklarını belirtti. “Winner, Doğal Yaşam Parkı’na ayak basan ilk hayvandır ve onun 22. yaşını kutladığımız için çok mutluyuz. Gelecekte daha büyük aile ortamında kutlamalar yapmak istiyoruz” dedi.

Fil ailesinin bakımı

Fil ailesinin bakımına büyük özen gösterildiğini belirten Veteriner Hekim Yonca Özgen, fillerin ayak bakımının haftada 2-3 kez yapıldığını söyledi. "Ayaklarını törpülüyoruz ve fazla dokuyu alıyoruz. Bu, fillerimizin sağlığı için çok önemli" dedi. Ayrıca, Winner’ın sağ ön ayak izinin bir pankart olarak hazırlanıp parkta sergilendiği de etkinliğin bir parçasıydı.

Türkiye’nin ilk fil babası

Winner, 18 Ağustos 2002’de İsrail’in Ramat Gan Hayvanat Bahçesi’nde doğdu ve 2008 yılında İzmir’e getirildi. 5 Şubat 2011’de Türkiye’de doğan ilk filin babası olan Winner, ailesiyle birlikte her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçi tarafından görülüyor. İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda yaşayan Winner ve ailesi, Türkiye’nin tek fil ailesini oluşturuyor.