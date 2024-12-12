İzmir’in 29 ilçesine hizmet veren İzmir Doğalgaz, abonelerini güvenli doğalgaz kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Acil durumlarda 7/24 hizmet veren Doğalgaz Acil Müdahale 187 Hattı’nın önemine dikkat çekiliyor.

Doğalgaz kaçağına karşı alınacak önlemler

1. Ortamı havalandırın: Doğalgaz kaçağı durumunda ilk yapılması gereken, kapı ve pencereleri açarak ortamı hızla havalandırmaktır.

2. Doğalgaz akışını durdurun: Sayaç giriş vanasını kapalı konuma getirerek doğalgaz akışını kesin.

3. Elektrik ve alev kaynaklarından uzak durun: Elektrik düğmelerini açıp kapamak kıvılcım oluşturabileceği için kullanılmamalıdır. Ayrıca sigara, kibrit gibi açık alev kaynakları kesinlikle kullanılmamalıdır.

4. Doğru yerden yardım çağırın: Doğalgaz kokusu olmayan bir alandan 187 Acil Müdahale Hattı’nı arayarak uzman desteği talep edin.

Havalandırma menfezleri hayat kurtarır

İzmir Doğalgaz yetkilileri, menfezlerin her mevsim açık tutulması gerektiğini vurguladı. Menfezlerin kapatılması, doğalgaz kaçağı durumunda gazın içeride birikmesine neden olarak ciddi risk oluşturabilir.

187 hattı ararken nelere dikkat edilmeli?

İhbarınızı sakin bir şekilde, net bir dille aktarın.

Ad, soyad, telefon numarası ve adres bilgilerinizi eksiksiz verin.

Adresinizi anlaşılır şekilde, bilinen bir yere referansla tarif edin.

İzmir Doğalgaz, vatandaşların bilgilendirilmesi ve olası risklerin önüne geçilmesi için hem abonelere hem de kendi uzman ekiplerine büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Bu tedbirlerin hayata geçirilmesi, güvenli ve kesintisiz doğalgaz kullanımını sağlayacaktır.