Ege Üniversitesi, tarım ve gıda güvenliği konusunda öncü çalışmalarını uluslararası arenada sürdürüyor.

Ege Üniversitesi, uluslararasılaşma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (EBİLTEM) yürütücüsü olduğu Avrupa Birliği Projesi kapsamında, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen “Tarım Vizyonu (2023-2035)” toplantısına katıldı. Toplantı, Avrupa Birliği Tarım-Gıda Günleri çerçevesinde Avrupa Parlamentosu’nda yapıldı.

Tarım ve gıda sektörünün zorlukları

Toplantıya katılan Prof. Dr. Budak, tarım ve gıda sektörünün karşılaştığı küresel zorluklara dikkat çekti. “Tarım, iklim değişikliği ve ekonomik zorluklar gibi birçok engelle mücadele ediyor. Bu da tarımsal üretimde istikrarı zorlaştırırken, gıda güvenliğini tehdit ediyor” dedi. Ayrıca, teknolojik ilerlemelere rağmen, sağlıklı gıdaya erişim ve gıdanın dengeli dağılımının hala çözülmesi gereken büyük sorunlar olduğunu vurguladı.

Ege Üniversitesi, tarım ve gıda güvenliği konusunda öncü

Prof. Dr. Budak, üniversitelerin bu alanda üstlendiği sorumluluğa değinerek, Ege Üniversitesi’nin tarım ve gıda sektöründeki çözüm odaklı yaklaşımını anlattı. "Tarım ve gıda alanında yapılacak araştırmalar, sürdürülebilir çözümler üretme sürecinde kritik bir rol oynamaktadır. Üniversitemiz, sağlıklı gıdaya erişim ve sürdürülebilir tarım politikalarını hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Sürdürülebilir tarım için İşbirliği vurgusu

Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi’nin tarım ve gıda güvenliği alanındaki liderlik misyonunu sürdürdüğünü belirterek, “Akademik birikimimizi topluma sunarak, tarım sektörünün sürdürülebilirliği için tüm paydaşlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.