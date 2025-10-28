Modacı Nihal Candan, katıldığı moda yarışmasından sonra yaşadığı ciddi kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 21 Haziran 2025 tarihinde anoreksiya nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Acılı annesi Umut Candan, kızının vefatının ardından mevlit düzenleyerek dua ettirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Umut Candan’ın yanında kızı Bahar Candan’ın da olduğu görüldü. Anne paylaşımına,

“Sen bana yasin okutacaktın. Ah kuzum beni cehennemin en dibine attın da gittin”

ifadelerini düştü.

Mezar başında duygusal anlar

Umut Candan, kızları Bahar Candan ve Su Candan ile birlikte Nihal Candan’ın mezarını ziyaret etti. Anne, yaptığı paylaşımda, kızının merhametli ve akıllı bir evlat olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:

"Tek umudummmm aşkımmmm emeklerimmmm yaşama sebebimmmm çocuklarımdı… Ve ennnnn çokta Nihal'ime emek vermiştim… Çünkü o çok akıllı ve çok merhametliydi: kardeşlerini her zaman korur kollardı. Ama bu iğrenç dünyanın iğrenç kötü ruhları çocuklarımı korumama izin vermediler. Beni çaresiz bıraktılar ve çocuklarımın önce aklını aldılar… Birinin canını da aldılar kara toprağa gömdüler…"

Acılı annenin sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve takipçilerinden destek mesajları aldı.