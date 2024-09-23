Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Yaşar Kırkpınar, Ege Üniversitesi kampüsünde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda incelemelerde bulundu ve yapımı süren yeni yurt bloklarını gezdi.

İzmir'de yurt kapasitesinde rekor artış

İzmir'deki yurt kapasitesinin son beş yılda önemli ölçüde arttığını belirten Dr. Mehmet Kasapoğlu, bu artışın İzmir’de öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacını büyük ölçüde karşıladığını söyledi. Kasapoğlu, “2018 yılında İzmir’de yurt kapasitemiz yaklaşık 16 bin seviyesindeydi. 2023 yılı itibarıyla bu rakamı 36 bin 173’e çıkardık. Şu anda devam eden yatırımlarla, 2024 yılında bu kapasite 45 bin 453’e ulaşacak. Bu, sadece İzmir için değil, Türkiye genelinde de önemli bir gelişme. Yurtlar, gençlerimizin güvenli, konforlu ve modern koşullarda eğitimlerine odaklanmaları için kritik önemde” dedi.

Kasapoğlu, 2024 yılı için İzmir’de 15 bin 315 öğrencinin yurt başvurusu yaptığını, bunların 6 bin 729’unun kız, 5 bin 220’sinin ise erkek öğrenci olduğunu ifade etti. Erkek öğrencilerin tamamının yurtlara yerleştirildiğini, kız öğrenciler için ise kısa süre içerisinde yerleşim sürecinin tamamlanacağını belirtti. Kasapoğlu, “Erkek öğrencilerimiz için yurt sırası bekleyen kalmadı. Kız öğrencilerimizin yerleştirme süreci de yeni yurtların açılmasıyla hızla tamamlanacak” şeklinde konuştu.

Yurt kapasitesi 14 bine çıkacak

Ege Üniversitesi kampüsünde yapımı süren yurt projeleri hakkında bilgi veren Dr. Mehmet Kasapoğlu, mevcut kapasitenin 6 bin olduğunu ve yeni inşa edilen bloklarla birlikte bu rakamın 14 bine çıkacağını açıkladı. Kasapoğlu, Ege Üniversitesi’nin barınma kapasitesini artırma yönünde atılan bu adımların, Türkiye genelindeki yurt kapasitesi artışının bir parçası olduğunu vurguladı.

“Evladı şehir dışında okuyan ailelerimiz, gönül rahatlığıyla çocuklarını bize emanet edebilirler” diyen Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarının güvenli, konforlu ve öğrenci odaklı hizmet sunduğunun altını çizdi. “Türkiye’nin en güvenli barınma sistemlerinden biri olan yurtlarımız, öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenleniyor. Hem fiziki koşullar hem de güvenlik açısından ailelerimiz hiçbir endişe taşımadan çocuklarını yurtlarımıza teslim edebilir” ifadelerini kullandı.

Modern ve güvenli bir barınma ortamı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu himayesinde yapılan yurtların, üniversite kampüsünde eğitim gören öğrenciler için büyük önem taşıdığını belirtti. “2024-2025 eğitim-öğretim yılına hazırlanırken, öğrenci odaklı yönetim anlayışımız doğrultusunda kampüsümüzde barınan öğrencilere modern, güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz,” diyen Budak, üniversite yerleşkesinde yürütülen fiziki altyapı ve çevre düzenleme projelerinin de son aşamaya geldiğini söyledi.

Rektör Budak, kampüs içerisindeki yurt projelerinin tamamlanmasıyla birlikte, öğrencilerin hem eğitim hem de sosyal yaşamlarına büyük katkı sağlanacağını belirtti. “Kampüsümüzdeki 14 bin kişilik öğrenci yurdunun yapımında emeği geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve tüm yetkililere teşekkür ederim” dedi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun katkıları

İncelemeler sırasında yurtların teknik özellikleri hakkında da bilgi veren yetkililer, yurtların modern ihtiyaçlara uygun olarak dizayn edildiğini, öğrencilerin güvenliği ve konforunun en ön planda tutulduğunu belirttiler. Yurtlarda 24 saat güvenlik hizmeti, yüksek hızlı internet bağlantısı, geniş sosyal alanlar ve modern çalışma odalarının yer aldığını belirten yetkililer, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını kampüs içerisinde karşılayabileceği bir ortamın sağlandığını ifade etti.