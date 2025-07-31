Yorulmaz ve Özseçkin ailelerinin genç üyeleri Meriç Yorulmaz ile Seren Özseçkin, Balçova Bahçeler’deki La Win Wedding Event Hall’de düzenlenen muhteşem düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Sekiz yıl süren mutlu birliktelik, ailelerin ve 700 davetlinin katıldığı törenle evlilikle taçlandı.

İki aile mutluluğu paylaştı

Türk mermer sektörünün tanınmış isimlerinden Ramazan ve Sengül Yorulmaz çiftinin oğulları, Yorulmaz Mermer A.Ş CEO’su Meriç Yorulmaz ile Özseçkin Turizmin sahibi Erkan ve Nazlı Özseçkin çiftinin kızı Seren Özseçkin, lise yıllarında başlayan aşklarını evlilikle pekiştirdi. Düğünde gelin hanımın şahitliğini Yaşar Öztürk ve Bayram Taşkıran, damadın nikah şahidi ise Balçova Emniyet Müdürü Hamdi Kaman ve CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir üstlendi.

Altay unutulmaz şarkılar seslendirdi

Gecede sahne alan ünlü Türk pop müziği sanatçısı Altay, sevilen şarkılarıyla genç çiftin mutluluğuna eşlik etti. Altay, performansıyla düğüne katılan misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı. Organizasyonu Ayca Organizasyon gerçekleştirdi.

Sekiz yıllık birlikteliğin evlilikle taçlandığı bu özel gece, aileler ve davetliler için anlamlı ve coşkulu anlara sahne oldu.