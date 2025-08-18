İzmir Ekonomi Üniversitesi bilimde fark yaratıyor

Araştırma odaklı çalışmalarıyla öne çıkan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), TÜBİTAK tarafından desteklenen 5 yeni projeye imza attı. Üniversitenin sağlık, mühendislik, genetik ve sosyoloji alanlarındaki projeleri, ulusal ve uluslararası ölçekte bilim dünyasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Projeler Türkiye genelinde dikkat çekiyor

Türkiye genelinde 5 ve daha fazla projesi TÜBİTAK tarafından kabul edilen sayılı üniversitelerden biri olan İEÜ, araştırma kapasitesini ve bilimsel niteliğini kanıtlamış oldu. 3 yıl içinde tamamlanması planlanan projeler, üniversitenin akademik prestijini artırırken, bilim dünyasında önemli çıktılar oluşturacak.

Ulusal ve uluslararası etkiler hedefleniyor

İEÜ’nün yürüttüğü projeler, sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da fark yaratmayı amaçlıyor. Üniversite, araştırmaların sonuçlarını bilim camiası ile paylaşarak, sağlık, mühendislik ve sosyoloji gibi kritik alanlarda uygulamaya dönük katkılar sunacak.