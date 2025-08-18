Ege Üniversitesi dünya çapında adını duyurdu

Ege Üniversitesi, ShanghaiRanking’in 2025 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) sonuçlarına göre yükselişini sürdürdü. Her yıl 2 bin 500’den fazla üniversitenin değerlendirildiği listede, Ege Üniversitesi Türkiye’den sıralamaya giren 11 üniversiteden biri oldu ve İzmir’den listeye giren tek devlet üniversitesi olarak öne çıktı.

Sıralama başarıları detaylandı

Ege Üniversitesi, önceki yıl 901-1000 bandında yer alırken, 2025 sıralamasında 801-900 bandına yükseldi. Devlet üniversiteleri arasında ise 6-7 bandında konumlanan üniversite, akademik başarı ve araştırma performansını uluslararası düzeyde göstermeye devam ediyor.

Rektör Budak başarıyı değerlendirdi

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin akredite, öğrenci odaklı ve sağlık temalı araştırma üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası arenadaki konumunu güçlendirdiğini belirtti. Budak, “Kuruluşumuzun 70. yılında üniversitemizin gücünü ülke sınırlarının dışına taşımayı sürdürüyoruz. Eğitim, araştırma geliştirme, topluma katkı ve uluslararasılaşma misyonumuz doğrultusunda önemli çalışmalara imza atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akademik kriterlerde Türkiye’de üst sıralarda

Dünya sıralamasında yükselişiyle dikkat çeken Ege Üniversitesi, Science Citation Index-Expanded ve Social Science Citation Index’te dizinlenen makaleler, Nature ve Science dergilerinde yayınlanan makaleler ile kişi başına düşen akademik performans kriterlerinde puanını artırdı. Bu başarılarla Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında altıncı sırayı aldı.