Ege TV’de yayınlanan "Can Çirişoğlu ile İş Dünyası Ekonomiye Yön Verenler" programının bu haftaki konuğu olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Kurucusu ve geçmiş dönem İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir’in ekonomik potansiyelini, karşılaştığı zorlukları ve gelecekte atılması gereken adımları detaylı bir şekilde değerlendirdi. Kentin dış ticaret, turizm ve istihdam konularında daha fazla gelişme göstermesi gerektiğini vurgulayan Demirtaş, şehirdeki yönetişim sorunlarına ve çevresel meselelerin aciliyetine de dikkat çekti.

"Turizmi geliştirmeliyiz"

İzmir ekonomisini değerlendiren Ekrem Demirtaş, İzmir’in ekonomisinin kötü olmadığını ancak daha da iyi olması gerektiğine vurgu yaparak “İstihdam yaratmak zorundayız. Gideceğimiz yol belli. İzmir ekonomisinin canlanması için dış ticaret yaparak, iç ticareti destekleyerek ihracatı artırmamız gerekiyor. Dış yatırımcıyı buraya çağırmamız gerekiyor. İzmir için yapmamız gereken daha çok şey var. Turizmi geliştirmek zorundayız. Tatil dışında sağlık turizmi geliştirilmeli. Tarih turizmi çok önemli. Agora bugün çok önemli bir ören yeri. Kadifekale’ye bir zamanlar kimse çıkamıyordu. Üyelerimizin de desteğiyle orayı düzelttik. Davulla zurnayla karşılandık. Kadifekale’ye İzmir’e yakışan bir bayrak diktik. Oradaki insanların hepsi İzmirli ve hiçbiri kötü insanlar değil. Bunun yanı sıra kruvaziyer turizmi önemli. Costa ve MSC iki büyük firma. Hepsinin merkezlerine gittim. İki dev firmayı İzmir’e getirdim. 2015 yılında 500 bin kruvaziyer yolcusu vardı. Kongre turizmi de çok önemli. Kongre Turizmi A.Ş diye bir şirket kurduk. İzmir’in kongre merkezi var mı, yok. O zaman başkanlarımıza da söylemiştik bu hollerin boş zamanlarında bunun için kullanılmasını. Aziz Kocaoğlu döneminde bu planlandı ama yatırımı yapılmadı. İzmir’i zenginleştirmemiz gerekiyor. Türkiye’de ilk defa bir organize sanayi bölgesi yaptım. 2 bin 500 dönüm, 387 fabrika ve şu anda 30 bin istihdam var. Orası bir meraydı ve keçi otlatıyorlardı” dedi.

"Yapılanlar var, sonuç yok"

İzmir’in çok uzun bir süredir kötü yönetildiğini vurgulayan Demirtaş, “Şu andaki başkanları eleştirmem çok doğru olmaz ama birliktelikleri var. Birtakım inovasyon merkezleri yaptılar. Birlikte çalışılıyor ama sonuca bakmak lazım. Sonuç konusunda çok bir şey göremiyorum. İzmir şu anda kötü yönetiliyor. Geçmişte de kötü yönetiliyordu. Çok uzun bir süredir kötü yönetiliyor. Proje üretilmiyor, Ankara’dan destek görmüyor, projeler engelleniyor. EXPO kazanılabilirdi ama merkezi hükümetin tam desteğini görmediğimiz için alamadık. Bunu almamak işin sonu değil. İzmir dünya çapında tanınan bir kent haline geldi. İzmir ile ilgili yapılması gereken çok şey var. Herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Konuşmak değil, icraat yapmak gerekiyor” diye konuştu.

"İhmal çok büyük"

‘Peki İzmir şu anda yaşanacak şehir mi?’ diye soran Demirtaş, kentin yüzyıllardır talihsizlik yaşadığını ifade ederek, “İzmirlilik ruhu var. İzmir’in güzelliği, başarısı ve yaşanacak bir şehir olması bu nedenle. Peki İzmir şu anda yaşanacak şehir mi? İzmir’de şu anda balıklar yaşayamıyor. Ofisim Kordon’da, ölü balık kokusundan ofisimde duramıyorum. İhmal çok büyük. Körfez’in hikayesi 1950’li yıllardan başlıyor. İzmir Körfezi yıllar boyu foseptik çukuru olarak kullanıldı. Talihsizliği yüzyıllardır yaşıyor. 1992 planında Çakal Burnu’ndan limana bir kanal gerekliydi, İzmir Limanı’nın kurtarılması için. O zaman Urla Belediye Başkanı itiraz etti ve proje yapılmadı. Çevreciliğe kurban gitti bu proje. Derelerin ağızlarına paket arıtma yapılmalı dedik. Üzerine bir yanlış daha geldi. Lağım sularına yağmur suları da karıştı. Derelerin ağzına yine paket arıtma yapılabilir. Gediz hala kirlilik taşıyor” ifadelerini kullandı.

"Projelerimiz engellendi"

Demirtaş, bazı projelerinin engellendiğini de sözlerine ekleyerek, şunları söyledi: “Avrupa’da marinası olmayan liman kenti yoktur. İzmir’in marinası var mı? Bir şehre turist geldiği zaman 3 gün kalmazsa otel zarar eder. Kale’ye çıkarmak isteseniz hangi yollardan çıkartacaksınız? Bir yürüyüş yolu planlamıştık. Bunu biz yapalım dedik. Bu teleferiği yapmak zor bir iş değil. Bir teleferikle turistleri Kale’ye çıkaramıyorsak daha ne yapabiliriz ki? Hepsi engellendi. İzmir’in binlerce yıllık tarihi var ama mega müzesi yok. Çok fazla proje var. Kimse bir şey aramasın. Tüm projeler hazır, alsınlar, baksınlar. Biz el birliği ile bu sorunları çözecek aktivitelerin içine giremedik. Çok başarılı kurumlarımız var, yeni seçilen belediye başkanımız var. Oturup bir plan yapsınlar.”

İzmir lobisi kurulmalı

İzmir lobisi kurulması gerektiğini de vurgulayan Başkan Demirtaş, “İzmir’in projelerinin önceliği yok. Hepsinin ayrı ayrı takip edilmesi gerekiyor. Kış geliyor sobalar yanmaya başlayacak ve İzmir’in üzerine duman çökecek. İzmir lobisinin kurularak çok etkin ve sürekli çalışılması lazım. İzmir’in iş adamı körfezi mi temizleyecek? Bu devletin işidir. Dalgakıran projesinde son noktaya gelmiştim. Turizm Bakanlığı’nın onayı gecikti. Kasıtlı onaylamadılar. Yatırımcı da vardı. Bir akvaryumun içinden karşıya geçilecekti. Orada ışık ve su oyunları yapılacaktı. Akşamları zeybek oynanacaktı. Turistler ziyaret edecekti. Akvaryumu olmayan yer yok. İzmir’in akvaryumu var mı? İzmir’in ilgiye ihtiyacı var. İzmir’in üzerindeki örümcek örtüsünü almak lazım. Kentin önceliği ölmeyen balıkların olduğu bir Körfez olmalıdır” dedi.

"Planlı çalışma ile sorunlar çözülebilir"

Planlı bir çalışma ile tüm sorunların çözülebileceğinin altını çizen Demirtaş, “İzmir’in görevde bulunan ve yetkin yöneticilerinin projelere sahip çıkması için geç kalınıyor. Bu geç kalınmışlık en basit haliyle Körfez’i öldürüyor. Benim de hatam olabilir keşke daha fazla ısrarcı olsaydım da arıtmayı sadece Çiğli’de değil, başka alanlarda da yapabilseydik. Turistler şimdi ölü balıkları görüp fotoğraflarını çekiyorlar. Bu çevre sorunlarını aşmalıyız. İzmir’i sığınmacıların esir aldığı halden kurtarmamız gerekiyor. İzmir’e iş ve aş yaratmak zorundayız. İş insanları yatırım yapmak zorunda. Şu an istatistiklere baktığımızda açılan şirketten çok kapanan şirket var. Turizm ve ticaret çok önemli. Yerel yönetimde yeni gelen bir başkan var. Her şey para demek değil. Planlı çalışma ile pek çok sorun aşılabilir. Her şeye rağmen İzmir yaşanacak şehir” diye konuştu.