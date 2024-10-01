İsrail ordusu, İran’dan İsrail’e balistik füze fırlatıldığını resmen açıkladı. Başkent Tel Aviv ve Kudüs'te siren sesleri yankılanırken, güvenlik güçleri alarma geçti. İsrail'in savunma kalkanı olarak bilinen Demir Kubbe hava savunma sistemi hızlıca devreye girerken, şehirde panik havası hâkim oldu. Yerel halk, olası bir saldırının etkilerinden korunmak için sığınaklara yönlendirildi.

"Uygun yer ve zamanda karışılık vereceğiz"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ulusal güvenlik tehditlerine karşı net bir tutum sergiliyor. IDF Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in savunma stratejisine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hagari, yaptığı açıklamada, “İsrail vatandaşlarını savunacağız ve İran füzelerine uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı. Bu beyan, bölgedeki gerginliğin arttığı bir dönemde geldi ve İran'ın potansiyel tehditlerine karşı İsrail’in kararlılığını ortaya koydu.