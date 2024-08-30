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İzmir Emniyet Müdürlüğü , yeni dönemde görev alacak emniyet mensuplarını belirledi. İl Emniyet Müdürü Yardımcılığı, ilçe emniyet müdürlükleri ve kritik şube müdürlüklerine yapılan atamalar kamuoyuyla paylaşıldı.

İzmir Emniyeti'nde görev e başlayacak olan yeni emniyet mensupları ve görev alacakları birimler belli oldu.

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