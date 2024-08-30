İzmir Emniyeti'nde göreve başlayacak olan yeni emniyet mensupları ve görev alacakları birimler belli oldu.
İzmir Emniyeti'nde Görev Dağılımı Yenilendi
İzmir Emniyet Müdürlüğü, yeni dönemde görev alacak emniyet mensuplarını belirledi. İl Emniyet Müdürü Yardımcılığı, ilçe emniyet müdürlükleri ve kritik şube müdürlüklerine yapılan atamalar kamuoyuyla paylaşıldı.
İl Emniyet Müdürü Yardımcıları
- Fikri Şerefoğlu, Hasan Kılıç, Volkan Dal, Hamdi Kaman, Hatice Akkaş, Saffet Özdemir, İsmail Canpolat, Tuncer Eroktay, Gülsüm Gültepe Uğur, Metin Yalçın, Hakan İpek, Ahmet Can, Zeynep Erdoğan, Muhittin Murat Yener, Levent Akkaya, Serkan Çamlıbel
İlçe Emniyet Müdürleri ve Şube Müdürlükleri
- Murat Güvenç (Güzelbahçe), Hasan Öztürk (Kınık), Volkan Yağlıcı (Narkotik), Tolga Becer (Terörle Mücadele), Cem Kesici (İzmir Hassas Bölgeleri Koruma ve Menderes), Ahmet Can (Aliağa), Zeynep Erdoğan (Gaziemir), Muhittin Murat Yener (Selçuk), Levent Akkaya (Tire), Serkan Çamlıbel (Torbalı)
Diğer Görevler
- Emre Arslan (Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları), Elif Gülsüm Erçin (Personel), Hamza Demirbaş (Menemen Emniyet Müdür Yardımcısı), İlker Tanrıöver (Asayiş Şube Müdür Yardımcısı), Mehmet Ali Durğay (Havacılık Şube), İsmail Karakurt (Torbalı Emniyet Amiri), Hakan Yeşilyaprak (Olay Yeri İnceleme), Yasemin Demircan (Çiğli), Resil Baysal (Trafik Denetleme), Şahap Köse (Bayraklı), Ahmet Serkan Erdem (Bayındır), Uğur Yılmaz (Karabağlar), Samet Baykara (Konak)