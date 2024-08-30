Türkiye'nin en köklü etkinliklerinden biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 93. yılında teknoloji temasıyla izleyicileri geleceğe taşıyor. 30 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında Kültürpark’ta düzenlenecek fuar, bu yıl "Zamanın Ötesine Geçiyoruz" sloganıyla teknoloji ve inovasyonu vurgulayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, açılışta sürpriz bir konuğun olacağını duyurdu. Fuarın açılışı, Zafer Bayramı coşkusuyla birlikte gerçekleştirilecek.

Dron gösterileri ve sürpriz konuklar

İEF’in açılışı, 30 Ağustos’ta Zafer Bayramı’nın coşkusuyla başlayacak. Kültürpark Lozan Kapısı’nda yapılacak resmi açılış töreninin ardından, Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda 500 dron ile Zafer Bayramı temalı bir gösteri düzenlenecek. 31 Ağustos’ta ise teknoloji temalı bir dron şovu ve resepsiyon gerçekleştirilecek. İzmirliler, 1 Eylül’de tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ve 2 Eylül’de sanatçı Okan Bayülgen’in katılımıyla düzenlenecek "Tech Talks" etkinliklerine katılabilecekler.

Teknoloji ve inovasyon vurgusu

Bu yıl fuarda teknoloji teması ön planda olacak. Teknoloji özel alanında, yapay zekâ, oyun teknolojileri, robotik sistemler ve yenilenebilir enerji gibi birçok alanda faaliyet gösteren firmalar ürünlerini tanıtacak. İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ ile İZFAŞ iş birliğiyle girişimciler ve start-uplar, yeni iş fikirlerini ve inovatif çözümlerini sergileyecek. İstanbul’un onur konuğu olarak yer alacağı fuar, zengin kültürel mirası ve teknolojik girişimleriyle dikkat çekecek.

Zengin etkinlik programı

İEF, sadece teknoloji değil, aynı zamanda kültürel ve sanatsal etkinliklerle de zengin bir program sunacak. 30 Ağustos’ta Mert Demir konseri ile başlayan Çim Konserleri, Hande Yener, Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent gibi ünlü sanatçıların performanslarıyla devam edecek. Ayrıca, Red Bull’un düzenleyeceği "Dance Your Style" Türkiye Finali, 1 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Spor ve eğlence dolu günler

Fuar süresince spor etkinlikleri de ön planda olacak. 6-7 Eylül tarihlerinde 12. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu ve 30-31 Ağustos ile 1 Eylül tarihlerinde 3x3 Streetball İzmir Cup 2024 turnuvası yapılacak. Ayrıca, genç girişimcilerin sektöre adım atmasını teşvik eden Start-up Oyun Girişimciliği Yarışması düzenlenecek.

Giriş ücretleri ve sponsorluklar

Fuarın giriş ücretleri tam 20 TL, öğrenci 7,5 TL olarak belirlenmiş olup, Kültürpark’ın tüm kapılarından giriş yapılabilir. Etkinlikler 16.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yılki fuarın ana sponsoru Folkart, etkinlik sponsoru Migros, teknoloji sponsoru Vestel, otomotiv sponsoru Avek Otomotiv, ulaşım sponsoru Avec Rent a Car ve tema etkinlik sponsoru Red Bull olacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı, 93. yılında teknoloji ve kültürel etkinliklerle dolu bir program sunarak, ziyaretçilerini bekliyor. Herkesin ilgiyle takip edeceği bu büyük etkinlik, teknoloji ve inovasyon dünyasına yeni kapılar açacak.