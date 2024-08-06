İzmir Enternasyonal Fuarı, Türkiye'nin fuarcılık konusunda öncü etkinliği olarak 93. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos-9 Eylül 2024 tarihlerinde "teknoloji" temasıyla gerçekleşecek fuarda, girişimciler, startuplar ve büyük teknoloji firmaları bir araya gelecek. Bu yılın onur konuğu ise İstanbul olacak.

Ticaret ve kültürün buluşma noktası

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edilen İzmir Enternasyonal Fuarı, ticaret ve kültürü buluşturma misyonunu sürdürüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve İzmir’in kurtuluşunun 102. yılı coşkusu da fuarda yaşanacak.

Yapay zekadan oyun teknolojilerine

Fuar, yapay zeka, yenilenebilir enerji, robotik sistemler ve oyun teknolojileri gibi birçok alanda çalışan firmaların yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacağı bir platform olacak. Girişimciler ve startuplar için ayrılmış özel alanlarda yeni iş fikirleri ve inovatif çözümler sergilenecek. Teknoloji meraklıları için bir buluşma noktası olan İEF, aynı zamanda konserler, tiyatro gösterileri, film gösterimleri ve dijital sergilerle zengin bir kültürel program sunacak. Bu yılın onur konuğu İstanbul, kültürel mirası, gastronomisi ve yenilikçi teknolojik girişimleriyle ziyaretçilere zengin bir deneyim sunacak.

Mobil uygulama ile kolay erişim

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın mobil uygulaması sayesinde, katılımcılar fuar öncesinde tüm bilgilere ulaşabilecek. Hem Apple Store hem de Google Play'den indirilebilen uygulama, Türkçe ve İngilizce olarak hizmet verecek.

93 yıllık tarihi miras

İzmir Enternasyonal Fuarı, 1936 yılında Kültürpark’ın kurulmasıyla başlayan serüveniyle Türkiye’nin ticari ve kültürel hafızasında önemli bir yer tutuyor. Türkiye’nin ilk renkli televizyon yayını, aydan gelen bir taşın sergilenmesi ve daha birçok ilk, bu fuarda gerçekleşti.