İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altında hizmet veren İzmir Su, kentin dört bir köşesine ulaşmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza A.Ş ile Selçuk Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Selçuk’a ilk sevkiyat yapıldı.

Bornova Kaynak Suyu Dolum Tesisi'nde hizmet ağı büyüyor

2017 yılından bu yana vatandaşlara temiz ve sağlıklı su hizmeti sunan Bornova Kaynak Suyu Dolum Tesisi, hizmet ağını genişletiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza A.Ş.’ye bağlı İzmir Su Fabrikası, Homeros Vadisi Çamiçi Köyü’nün doğal kaynak suyunu saatte 1500 damacana kapasitesi ile yurttaşlara ulaştırıyor.

Ekonomik ve kolay erişim imkanı

Selçuk Belediyesi ile imzalanan protokol sonrası İzmir Su, ilk olarak Efes Tarlası Bakkalı’nda ve ekmek büfelerinin gel-al noktalarında halkla buluşacak. Bu uygulama ile ekonomik zorluklar karşısında halk, suyu daha ekonomik ve kolay şekilde temin edebilecek.

Gürsoy Taşdemir: “İzmir halkının hizmetindeyiz”

İzmir Su Fabrikası Satış Müdürü Gürsoy Taşdemir, "Yaklaşık 7 kilometre yukarıda bir kaynağımız var. Bu su, fabrikamızda Endüstri 4.0 kullanılarak damacanaya dolduruluyor. Yaklaşık 22 bayimiz ve 60 hizmet aracımızla İzmir halkının hizmetindeyiz" dedi.

Karbon emisyonu azalıyor

Karbon emisyonunu en aza indirdiklerini belirten Taşdemir, Selçuk Belediyesi ile yapılan iş birliğinin diğer ilçe belediyelerine de örnek olmasını istediklerini vurguladı. “İzmirliler tüm ilçelerde bu suyu güvenle kullanabilir” dedi. Taşdemir, suyun kaynaktan tüketiciye ulaşana kadar birçok aşamadan geçtiğini ve sürekli kontrol altında tutulduğunu belirtti.

Dünya standartlarında su üretimi

Taşdemir, "Homeros Vadisi’nin derinliklerinden elde edilen su, insani ve çevresel kirlilikten 7 kilometre uzakta yer alıyor. Dolum tesisimiz Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kriterlerine uygun olarak üretim yapıyor” diye ekledi.

Tamamen otomasyonlu dolum ve kontrol

Geri gelen boş damacanaların da her aşamada denetlendiğini belirten Taşdemir, "Boş damacanalar robotlar tarafından üretim bandına alınıyor ve çeşitli yıkama aşamalarından geçiyor. Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler, modern laboratuvarımızda yapılıyor ve tüm parametrik değerler otomasyon sistemi ile sürekli olarak kontrol edilerek kayıt altına alınıyor" dedi.